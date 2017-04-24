Омский силач Шивляков прокатил на повозке Арнольда Шварценеггера
Голливудский актер на турнире его имени в Бразилии взобрался на повозку для становой тяги, которую успешно поднял омский стронгмен.
Голливудский актер на турнире его имени в Бразилии взобрался на повозку для становой тяги, которую успешно поднял омский стронгмен.
Международный фестиваль «Arnold Classic South America» прошел в бразильском
Силачи боролись за победу в пяти упражнениях: становая тяга автомобиля (370 кг), камни Атласа (170 кг), коромысло (500 кг), финальное упражнение для 6-ти лидеров и гантель (120 кг).
— В этот раз привычный ход мероприятия был нарушен — в состязании Deadlift принял участие сам Арнольд Шварценеггер! Железный Арни разместился в повозке для становой тяги и оттуда наблюдал за стронгами и подбадривал их. Лидерами здесь стали американский атлет Джерри Притчетт, Рауно Хейнла из Эстонии и наш Михаил Шивляков, — рассказали в
В ходе испытаний Шивляков немного уступил поляку Матеушу Килишковски, которому досталось «серебро», и опустился на 4-ю позицию. Тем не менее он остался в ТОП-5 стронгменов.
Итоговая турнирная таблица:
1. Рауно Хейнла (Эстония)
2. Джерри Притчетт (США)
3. Матеуш Килишковски (Польша)
4. Михаил Шивляков (Россия)
5. Димитар Саватинов (Болгария)
6. Маркос Феррари (Бразилия).
Отметим, в прошлый раз Шивляков занял второе место на турнире в Австралии и получил награду из рук Арнольда Шварценеггера.