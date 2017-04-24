Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Россия потребовала от США вернуть незаконно изъятую собственность
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Надежда Ручка ждет первенца
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
КНДР испытывает ракеты ради независимости Токио и Сеул выразили протест в связи с новым запуском ракеты в КНДР
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Судья Еськов объяснил свои решения в матче «Зенит» — «Урал»
Винчи: Шарапова не должна была получать wild card на турниры WTA
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
Молодёжь КНДР хочет уничтожить агрессоров 5 миллионами бомб
«Бублик» диаметром 15 км: СМИ о новом оружии РФ
Страшно до слез: странные автомобили Шанхая
Технотренды в китайских автоновинках в Шанхае
Фоторепортажи
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
8Возвращение христиан в Каракош
22:51 (мск), источник: Om1.ru

Омский силач Шивляков прокатил на повозке Арнольда Шварценеггера

Голливудский актер на турнире его имени в Бразилии взобрался на повозку для становой тяги, которую успешно поднял омский стронгмен.

Международный фестиваль «Arnold Classic South America» прошел в бразильском Сан-Паулу с 21 по 23 апреля. На нем омич Михаил Шивляков, постоянный участник турниров имени Арнольда Шварценеггера, в очередной раз подтвердил статус одного из пяти сильнейших людей планеты. По общему зачету состязаний в силовом экстиме он занял 4-е место.

Силачи боролись за победу в пяти упражнениях: становая тяга автомобиля (370 кг), камни Атласа (170 кг), коромысло (500 кг), финальное упражнение для 6-ти лидеров и гантель (120 кг).

— В этот раз привычный ход мероприятия был нарушен — в состязании Deadlift принял участие сам Арнольд Шварценеггер! Железный Арни разместился в повозке для становой тяги и оттуда наблюдал за стронгами и подбадривал их. Лидерами здесь стали американский атлет Джерри Притчетт, Рауно Хейнла из Эстонии и наш Михаил Шивляков, — рассказали в пресс-службе «СТБ-Охрана», в которой работает омич.

В ходе испытаний Шивляков немного уступил поляку Матеушу Килишковски, которому досталось «серебро», и опустился на 4-ю позицию. Тем не менее он остался в ТОП-5 стронгменов.

Итоговая турнирная таблица:
1. Рауно Хейнла (Эстония)
2. Джерри Притчетт (США)
3. Матеуш Килишковски (Польша)
4. Михаил Шивляков (Россия)
5. Димитар Саватинов (Болгария)
6. Маркос Феррари (Бразилия).

Отметим, в прошлый раз Шивляков занял второе место на турнире в Австралии и получил награду из рук Арнольда Шварценеггера.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На достройку поликлиники на Левобережье в Омске надо 300 миллионов рублей
США ввели санкции против 271 ученого в Сирии
Генпрокуратура предложила ввести в УК новый тип взятки
Госдеп США назначил пресс-секретарем телеведущую Fox News
Взорвавшаяся в Дагестане граната выпала из рук одного из детей
Роскосмос исключил из отряда трех космонавтов
Юлия Самойлова вместо «Евровидения» выступит в Крыму
Белый дом: Трамп гордится первыми 100 днями президентства
Спорт
Форвард «Ростова» признан самым ценным игроком 24-го тура РФПЛ Вторым стал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, тройку замкнул форвард «Амкара» Дарко Бодул
Авто
«Авто Mail.Ru» в прямом эфире: редакция отвечает на вопросы Прямо сейчас «Авто Mail.Ru» проводит прямой эфир. Тема — обсуждение Skoda Octavia RS и Scout. А заодно мы поговорим про автосалон в Шанхае и китайские автомобили
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной Режиссер очередной экранизации классического романа считает критику исполнителей главных ролей необоснованной
Недвижимость
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Минстрой планирует вернуться к выдаче льготной ипотеки
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз Телеведущая готовится стать мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь