МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Татарстане

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). С 18 часов 24 апреля до 18 часов 25 апреля 2017 года в Татарстане ожидаются интенсивные метеорологические явления, сообщает ГУ МЧС России по РТ.

По информации синоптиков ночью и днем 25 апреля местами по республике ожидается сильный северо-западный с переходом на юго-западный ветер порывами 15−17 м/с. Ночью пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Температура воздуха составит от 1 до 6 градусов выше нуля. Днем также будет идти дождь и прогреется до 7−12 градусов тепла.

ГУ МЧС России по Республике Татарстан рекомендует:

В случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин, так же рекомендуется держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания.

Если Вы, находясь на природе, заметили усиление ветра, следует принять меры, для того чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.

Не пытайтесь найти укрытие под деревьями, так как велик риск не только попадания в них молний, но и того, что сильный ветер может ломать ветви деревьев, что может нанести Вам дополнительные повреждения.

Большинство дорожно-транспортных происшествий в данных условиях происходит с движущимся впереди транспортным средством. Целесообразно увеличить обычную дистанцию, снизить скорость.

Следует избегать внезапных торможений. При необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. Следует несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади Вас.

Водителям следует уделять внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе, состоянию шин и соответствию ее сезону, вся оптика должна быть в рабочем состоянии.