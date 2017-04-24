В старом дереве открылись «врата в ад»

Многие блогеры полагают, что под толстым слоем коры открылись «врата в ад», сообщает The Weather Network.

22 и 23 апреля на соседние штаты Миссури и Алабама обрушился ураган, в этих местах было зафиксировано как минимум три торнадо. В одно из деревьев ударила молния, в результате чего оно загорелось изнутри. Опубликованный ниже снимок сделала жительница Балдуина Дженис Мелтон.

«Я не знаю, что и думать. Это похоже на портал в иное измерение или в ад», — сообщила женщина.

Многие сограждане ее поддержали, заявив, что видели нечто подобное в сериалах. Как бы то ни было, проверить, что на самом деле происходит внутри дерева, судя по всему, никто не решился.