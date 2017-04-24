Роскосмос исключил из отряда трех космонавтов
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Межведомственная комиссия госкорпорации «Роскосмос» приняла решение отчислить из отряда космонавтов Сергея Волкова, Александра Самокутяева и Сергея Ревина, сообщает
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Межведомственная комиссия госкорпорации «Роскосмос» приняла решение отчислить из отряда космонавтов Сергея Волкова, Александра Самокутяева и Сергея Ревина, сообщает
«Межведомственная комиссия госкорпорации «Роскосмос» по отбору космонавтов и их назначению в составы экипажей пилотируемых кораблей и станций по итогам заседания 21 апреля приняла решение рекомендовать ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина» освободить Сергея Волкова от должности
Ранее источник ТАСС в
Волков совершил три космических полета суммарной продолжительностью 547 суток, выполнил четыре выхода в открытый космос общей продолжительностью 23 часа 26 минут. Первый полет он выполнил в 2008 году, второй — в 2011 году, третий — с сентября 2015 года по март 2016 года.
Самокутяев выполнил два космических полета. Первый — в 2011 году, второй в 2014 году. Длительность полетов составила 331 день, дважды выходил в космос.
Ревин выполнил один космический полет в 2012 году. Продолжительность его полета составила 125 суток.