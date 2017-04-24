Ученые уверены, что в Молдове обнаружена древняя Клепидава

Исследование явилось результатом многократных экспедиционных выездов на место, одно из которых состоялось 16 апреля. По признанию самих докладчиков, полученные результаты носят предварительный характер, а потому предложены несколько гипотез, требующих проверки — в первую очередь проведения комплексных геоархеологических исследований и изотопного анализа.
Однако полученные выводы однозначно свидетельствуют о том, что речь идет о редчайшем для Молдавии и всего Северо-Западного Причерноморья природном и историко-культурном комплексе, значение которого сопоставимо с другим уникальным памятником природного и культурного наследия — Старым Орхеем.
Изученные и представленные в рамках доклада материалы относятся лишь к нескольким объектам Рашковского комплекса. Тем не менее, очевидно, что значительная часть памятников остается не выявленной и не изученной.
Текущие исследования показывают, что на правом берегу Днестра обнаружен оборонно-крепостной комплекс — Вадорашковский замок, построенный не позднее XIII—XIV вв. — он охранял важнейший брод в этом месте на Днестре.
Ученые также отмечают преемственность средневековой крепости более ранним античным фортификациям (позднеримскому каструму).
Исследования показывают, что в пределах Рашковского природного и историко-культурного комплекса имеются наибольшие основания локализации упоминаемого Птолемеем в середине II века античного города гетов Клепидава (Клепидана, Клепидиана), который встречается и на многочисленных средневековых картах-реконструкциях, помещающих его именно здесь, в среднем течении Днестра.
По результатам проведенного анализа, есть все основания полагать, что в структуре наиболее ценного памятника села Вадул-Рашков — церкви Св. Архангела Михаила сохранился фрагмент древнейшего в Молдавии каменного храма. В своей уникальной архитектуре и сложной исторической эволюции церковь может иметь максимально древнее основание. Восточная часть храма достоверно восходит к раннехристианским формам — IV—X вв.еков.
Авторы подчеркивают, что весьма целесообразна организация комплексных археологических исследований по всему периметру средневековой центральной части Вадул-Рашкова. Всему комплексу рекомендовано придание официального статуса историко-культурного заповедника национального значения, повышение охранного статуса объектов историко-архитектурного наследия.
В рамках дискуссии коллеги ученых, активисты Молдавского историко-географического общества поддержали инициативы докладчиков о необходимости углубления исследований Рашковского природного и историко-культурного комплекса, расположенного на обоих берегах Днестра, обеспечения охраны его бесценного наследия и развития туристического потенциала.