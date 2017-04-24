Слоны любят «ушами», выяснили ученые

Источник: AP 2017

«Наше исследование показало, что самцы могут извлекать интересующую их социальную информацию из тех звуков, которые самки используют для общения с другими слонами. Это открытие говорит о том, что нам нужно обратить внимание на интеллектуальные способности самцов, в том числе их умение различать голоса. Пока не понятно, как долго самцы помнят голоса самок, и помогает ли это им выбирать подходящего партнера», — рассказывает Ангела Штёгер (Angela Stoeger) из Венского университета (Австрия).

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Африканские и индийские слоны являются высокоразвитыми социальными животными, которые используют самые различные методы для общения друг с другом, начиная с трубения хоботом и заканчивая инфразвуковым топотом. Слоны, как выяснили ученые недавно, обладают хорошей памятью, помнят всех своих друзей и недругов и обладают способностью к сопереживанию окружающим. Некоторые слоны, как выяснила Штёгер несколько лет назад, наблюдая за одиноким самцом по кличке Кошик в зоопарке города Йонъин в Южной Корее, даже пытаются общаться с людьми и пытаются выучить те «звуки» (корейские слова в данном случае), которые мы используем для разговоров с себе подобными. Кошик вряд ли понимает, что говорит, но при этом он прикладывал дополнительные усилия для того, чтобы максимально точно подражать речи корейцев, вставляя хобот в рот и издавая нетипичные для слонов звуки.

Это открытие, а также другие примеры хорошей памяти и высокой сообразительности слонов, натолкнуло Штёгер и ее коллегу Антона Баотика (Anton Baotic) на мысль, что самцы могут использовать свое умение различать голоса и подражать им для того, чтобы выбирать самок во время брачного сезона.

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Дело в том, что слоны-самцы обычно ведут одиночный образ жизни и не живут в стадах, состоящих преимущественно из самок и молодых особей. В лесах Африки и Индии видимость крайне ограничена, и самки могут использовать свой голос в качестве своеобразной анкеты на «сайте знакомств» для всех потенциальных ухажеров. Руководствуясь этой идеей, Штёгер и Баотик провели необычный эксперимент. Они отправились в национальный парк Аддо на территории ЮАР, где жило множество слонов на открытом воздухе и в вольерах, и проверили, как живущие там самцы будут реагировать на записи голосов знакомых ему самок и незнакомок, обитающих в других частях парка или в других питомниках.

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