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19:44 (мск), источник: Tengrinews

Скончался известный казахстанский журналист Искандер Аманжол

Ушел из жизни известный журналист Искандер Аманжол. Об этом сообщили его друзья и коллеги на странице журналиста в Facebook.

Источник: Tengrinews

Все коллеги и друзья выражают глубокие соболезнования семье журналиста.

«Страшное горе для родных и близких, большая утрата для нашей журналистики. Таких талантливых и отважных путешественников, сочетавших талант ученого-этнографа, публициста и фотокорреспондента, можно за всю историю посчитать по пальцам. 62 года… Соболезную и скорблю…» — написал Ильяс Сулейменов в Facebook.

Также в соцсети его коллеги сообщили, что вынос тела состоится 25 апреля в 11.00 в Алматы на пересечении улиц Богенбай батыра (Кирова) и Кармысова (Речная).

«Надеюсь, душа путешественника и журналиста отправилась в лучший из миров. Он очень любил Афганистан. Почти каждую командировку, будучи в “Караване”, чудом выбирался именно в эту страну. Привозил оттуда множество фотографий, на которых красовались мазары, мечети, лица. Однажды, отправляясь в очередной вояж в Афганистан, Искандер спросил девчонок в “Караване”: “Что вам привезти?” Мы попросили паранджу… Одну на всех… Почти как цветочек аленький… В шутку, конечно. А он привез. Потом мы, шутя, позировали в этой парандже, изображая очередную Гюльчатай… Да упокоится твоя душа с миром, Искандер!» — написала его коллега Zhanar Kanafina в Facebook.

Добавим, что свой последний пост в соцсети Искандер Аманжол опубликовал 19 апреля. Причины смерти неизвестны.

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Скончался известный казахстанский журналист Искандер Аманжол
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