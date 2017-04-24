Салют ко Дню Победы запустят только из одной точки

В этом году 9 мая в Омске прогремит только один фейерверк, который запустят на площади у бывшей гостиницы «Омск». Начнется он, как всегда, в 22:00, сообщает НГС. Омск со ссылкой на пресс-службу регионального министерства культуры.

Стоимость организации салюта пока не уточняется, но известно, что большую часть денег выделяют из областного бюджета. Меньшую сумму добавят из городской казны. Также в минкульте надеются, что еще найдутся спонсоры среди предпринимателей. В прошлом году, напомним, спонсором был «Омский стекольный завод», который оплатил пиротехнику для запуска фейерверков в двух точках: на Иртышской набережной и в Советском парке.

Отметим, сэкономить хотят также на салюте в День города, о чем ранее говорил глава департамента культуры Владимир Шалак.

— Учитывая финансовую ситуацию, мы предлагаем сделать фейерверк в одном месте, тем самым уменьшив сумму затрат на него. Потому что сейчас стреляют по любому поводу, уже не знаешь, праздник это или не праздник… никого уже этим не удивишь, — заявлял он.