Недовольная выписанным рецептом жительница Челябинска заперла врача-педиатра в своей квартире
В Челябинске местная жительница, недовольная выписанным рецептом, заперла в квартире
В Челябинске местная жительница, недовольная выписанным рецептом, заперла в квартире
Происшествие случилось 22 апреля. Оказавшись в заточении, врач сообщила диспетчеру о произошедшем по телефону. После этого хозяйка квартиры сорвала с медика халат, надела его ей на голову и вытолкнула врача из квартиры. По возвращении в больницу педиатр почувствовала себя плохо и была экстренно доставлена в реанимационное отделение больницы с диагнозом «гипертонический криз».
Следователи возбудили в отношении местной жительницы уголовное дело по статье «незаконное лишение свободы».
«Посягательство на жизнь и здоровье людей, которые каждый день спасают человеческие жизни, является просто недопустимым. Следственный комитет и впредь будет жестко пресекать каждый случай нападения на медицинских работников и привлекать виновных, препятствующих их профессиональной деятельности, к уголовной ответственности», — добавили в