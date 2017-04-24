Недовольная выписанным рецептом жительница Челябинска заперла врача-педиатра в своей квартире

Происшествие случилось 22 апреля. Оказавшись в заточении, врач сообщила диспетчеру о произошедшем по телефону. После этого хозяйка квартиры сорвала с медика халат, надела его ей на голову и вытолкнула врача из квартиры. По возвращении в больницу педиатр почувствовала себя плохо и была экстренно доставлена в реанимационное отделение больницы с диагнозом «гипертонический криз».

Следователи возбудили в отношении местной жительницы уголовное дело по статье «незаконное лишение свободы».