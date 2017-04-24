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22:33 (мск), источник: Nakanune.ru

Недовольная выписанным рецептом жительница Челябинска заперла врача-педиатра в своей квартире

В Челябинске местная жительница, недовольная выписанным рецептом, заперла в квартире врача-педиатра, которая пришла на вызов к ее несовершеннолетней дочери. После инцидента медработника доставили в реанимацию с диагнозом «гипертонический криз», сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного органа.

Происшествие случилось 22 апреля. Оказавшись в заточении, врач сообщила диспетчеру о произошедшем по телефону. После этого хозяйка квартиры сорвала с медика халат, надела его ей на голову и вытолкнула врача из квартиры. По возвращении в больницу педиатр почувствовала себя плохо и была экстренно доставлена в реанимационное отделение больницы с диагнозом «гипертонический криз».

Следователи возбудили в отношении местной жительницы уголовное дело по статье «незаконное лишение свободы».

«Посягательство на жизнь и здоровье людей, которые каждый день спасают человеческие жизни, является просто недопустимым. Следственный комитет и впредь будет жестко пресекать каждый случай нападения на медицинских работников и привлекать виновных, препятствующих их профессиональной деятельности, к уголовной ответственности», — добавили в пресс-службе СКР по региону.

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