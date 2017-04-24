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21:28 (мск), источник: РИА Новости

Ученые нашли гусениц, которые едят полиэтиленовые пакеты

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Ученые установили, что гусеницы большой восковой моли способны разлагать полиэтиленовые пакеты. Результаты их исследований были опубликованы в журнале Current Biology.

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«Это открытие может помочь избавиться от огромного количества мусора, который скапливается на свалках и в океане», — заявил Франс Пресс один из авторов исследования, профессор Кембриджского университета Паоло Бомбелли. Полиэтилен представляет собой серьезную проблему для окружающей среды, так как очень медленно разлагается в естественных условиях.

Открытие было сделано практически случайно. Одна из авторов исследования биолог Федерика Берточчини, увлекающаяся пчеловодством, однажды обнаружила в ульях личинок большой восковой моли — бабочки-вредителя, известной под латинским названием Galleria mellonella.

Берточчини собрала гусениц в полиэтиленовый пакет, но спустя какое-то время обнаружила, что он прогрызен насквозь, а гусеницы расползлись по ее дому

Берточчини вместе с коллегами из Кембриджского университета провела полноценный эксперимент, поместив несколько сотен гусениц на полиэтиленовый пакет из супермаркета. Уже через 40 минут ученые обнаружили в нем первые отверстия, а спустя 12 часов гусеницы съели уже 92 миллиграмма полиэтилена. Это значительно больше, чем объем вещества, который был бы за аналогичное время разложен бактериями или грибком, говорится в статье.

Следующие эксперименты показали, что гусеницы способны полностью переваривать полиэтилен
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Разложения полиэтилена удалось добиться и поместив на его поверхность раздавленных гусениц. Это заставило ученых предположить, что подобное действие вызывает некий особый фермент, вырабатываемый либо железами гусениц, либо бактериями-симбионтами в их пищеварительной системе.

Гусеницы этого вида моли питаются воском, что, по предположению исследователей, и помогло им выработать способность перерабатывать полиэтилен. Ученые надеются позднее выделить то вещество, которое производят нужное действие, а затем синтезировать его искусственным путем.

Вряд ли возможно разводить миллионы гусениц на пакетах
Федерика Берточчини
Биолог, одна из авторов исследования
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