В США полицейский задержал двух коз

Офицер Дениэль Фитзпатрик (Daniel Fitzpatrick) обнаружил травоядных по кличке Луис и Магли на улице и отвел их в патрульную машину на поводке для кошек. Он покормил проголодавшихся зверей овощами. Также мужчина опубликовал снимки с животными на странице полицейского отделения в соцсети Facebook.

Через несколько часов со службой связала дочь хозяйки коз, которая увидела фотографии в интернете, и забрала животных домой. В подписи к снимкам, загруженным в Facebook, Фитзпатрик пошутил о том, что департамент возьмет на работу коз в качестве патрульных.

В апреле стало известно, что полицейские из департамента города Эйвондейла (американский штат Аризона) взяли на службу ящерицу. Бородатая агама по кличке Айро приняла присягу и получила полицейский значок. Рептилия попала в департамент Аризоны, чтобы обнаруживать по запаху некоторые виды наркотиков.