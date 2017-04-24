В США полицейский задержал двух коз
В городе Белфаст (американский штат Мэн) полицейский задержал двух коз, которые бродили по улицам. Животные сбежали от своей владелицы, которая держала их в гараже, сообщает ABC News.
В городе Белфаст (американский штат Мэн) полицейский задержал двух коз, которые бродили по улицам. Животные сбежали от своей владелицы, которая держала их в гараже, сообщает ABC News.
Офицер Дениэль Фитзпатрик (Daniel Fitzpatrick) обнаружил травоядных по кличке Луис и Магли на улице и отвел их в патрульную машину на поводке для кошек. Он покормил проголодавшихся зверей овощами. Также мужчина опубликовал снимки с животными на странице полицейского отделения в соцсети Facebook.
Через несколько часов со службой связала дочь хозяйки коз, которая увидела фотографии в интернете, и забрала животных домой. В подписи к снимкам, загруженным в Facebook, Фитзпатрик пошутил о том, что департамент возьмет на работу коз в качестве патрульных.
В апреле стало известно, что полицейские из департамента города Эйвондейла (американский штат Аризона) взяли на службу ящерицу. Бородатая агама по кличке Айро приняла присягу и получила полицейский значок. Рептилия попала в департамент Аризоны, чтобы обнаруживать по запаху некоторые виды наркотиков.