В УрГПУ студенты перешли на целевую учебу
Уральском государственном педуниверситете прошел первый отбор студентов на обучение по новой программе.
Уральском государственном педуниверситете прошел первый отбор студентов на обучение по новой программе.
— Мы привыкли работать в рамках целевого приема, здесь же речь о целевом обучении — это более продвинутый тип подготовки педагога для конкретных школ, колледжей, муниципалитетов, — говорит ректор УрГПУ Алевтина Симонова.
Не секрет, что сегодня очень маленький процент
В итоге лишь пятнадцать человек — студенты профилей «дошкольное обучение», «начальная школа» и «биология» попали в программу. Теперь они обучаются по плану, в который помимо базовых дисциплин включены модули, восполняющие пробелы между образовательным стандартом и профессиональным. Так, студенты получают представление о технологиях работы с разными категориями учеников, проходят коммуникативные тренинги, отрабатывают навыки разрешения конфликтных ситуаций в детском коллективе.
После окончания университета все они будут трудоустроены, более того, молодым специалистам обещают надбавку к зарплате из регионального бюджета. Их уже сейчас ждут две екатеринбургские школы и один детский сад, с которыми у педуниверситета есть соглашение о сотрудничестве.
Программу целевого обучения разработал Нижегородский государственный педуниверситет. Свердловская область — один из пяти регионов, участвующих в эксперименте, наряду с Ульяновской и Нижегородской областями, Алтайским краем и Чувашией. В следующем году число площадок по подготовке целевиков увеличится до семнадцати.