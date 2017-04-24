В УрГПУ студенты перешли на целевую учебу

— Мы привыкли работать в рамках целевого приема, здесь же речь о целевом обучении — это более продвинутый тип подготовки педагога для конкретных школ, колледжей, муниципалитетов, — говорит ректор УрГПУ Алевтина Симонова.

Не секрет, что сегодня очень маленький процент студентов-целевиков приходит работать в школу. Одни еще во время учебы понимают, что педагогика — это не то, чем им бы хотелось заниматься, другие, уже приступив к работе, сталкиваются с трудностями, к которым педвуз их в свое время не подготовил. По словам директора Центра академического взаимодействия УрГПУ Наталии Леоненко, новая программа как раз и разработана, чтобы отобрать тех, кто действительно видит учительство делом всей своей жизни. Подать заявку на участие в проекте могли только студенты, начиная со второго курса и успешно сдавшие комплексный экзамен.

В итоге лишь пятнадцать человек — студенты профилей «дошкольное обучение», «начальная школа» и «биология» попали в программу. Теперь они обучаются по плану, в который помимо базовых дисциплин включены модули, восполняющие пробелы между образовательным стандартом и профессиональным. Так, студенты получают представление о технологиях работы с разными категориями учеников, проходят коммуникативные тренинги, отрабатывают навыки разрешения конфликтных ситуаций в детском коллективе.

После окончания университета все они будут трудоустроены, более того, молодым специалистам обещают надбавку к зарплате из регионального бюджета. Их уже сейчас ждут две екатеринбургские школы и один детский сад, с которыми у педуниверситета есть соглашение о сотрудничестве.

Программу целевого обучения разработал Нижегородский государственный педуниверситет. Свердловская область — один из пяти регионов, участвующих в эксперименте, наряду с Ульяновской и Нижегородской областями, Алтайским краем и Чувашией. В следующем году число площадок по подготовке целевиков увеличится до семнадцати.