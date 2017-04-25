Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Птица уничтожила стратегический бомбардировщик США за 112 млн. $
Украина потребовала отставки главы ПАСЕ
Какие магазинные пельмени нельзя покупать ни в коем случае
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
As: Лев может сменить Зидана в «Реале»
The Telegraph: Шарапова получит wild card на Roland Garros
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
"Нам нужно на что-то есть": Волочкова призналась в долгах
66-летняя помолодевшая Алферова вышла в свет - СМИ
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
16Мир встретил Пасху
22Цвет нации
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
10:41 (мск), источник: Интерфакс

В Росгвардии назвали законными действия ОМОНа перед матчем в Ростове-на-Дону

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU — Действия бойцов ОМОНа в ходе матча в Ростове-на-Дону, перед которым произошел конфликт между болельщиками «Спартака» и правоохранительными органами, осуществлялись в рамках закона, сообщил «Интерфаксу» представитель пресс-службы управления Росгвардии по Ростовской области.

«Работа ОМОНа велась исключительно в рамках действующего законодательства в целях недопущения массовых беспорядков. Благодаря слаженной работе всех подразделений правоохранительных органов грубых нарушений порядка и противоправных действий не допущено», — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что в отношении нарушителей общественного порядка составлено 13 административных протоколов.

Матч «Ростов» — «Спартак» состоялся 22 апреля в Ростове-на-Дону и закончился со счетом 3:0 в пользу хозяев. При этом в СМИ была опубликована видеозапись с инцидентом, в котором участвовали ростовские полицейские и болельщики из Москвы.

По данным Росгвардии, на матче присутствовало около 12 тыс. человек, в том числе около 3 тыс. болельщиков «Спартака». «В охране общественного порядка совместно с другими правоохранителями принимали участие более 360 сотрудников Росгвардии, в том числе, бойцы ОМОНа», — сообщили в пресс-службе Росгвардии по области.

Комитет Российского футбольного союза (РФС) по безопасности и работе с болельщиками уже пообещал изучить все обстоятельства конфликта между поклонниками московского «Спартака» и полицией перед матчем с «Ростовом».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Россия вошла в тройку стран с самыми большими военными расходами
AP сообщило об убийстве молодой россиянки в Орегоне
Россия вошла в тройку стран с самыми большими военными расходами
Медведев рассказал о личных проверках состояния дорог за рулем
Внезапная проверка началась на Каспийской флотилии
Северная Корея провела крупные артиллерийские стрельбы
МИД РФ упразднил должность уполномоченного по правам человека
Фигурант дела о теракте в Петербурге оказался фантомом на родине
Стала известна возможная причина убийства россиянки в США
Японский губернатор рассказал о судьбе подаренного Путиным кота
Спорт
«Спартак» отыграется на «Урале», Семак не уступит Бердыеву Сегодня двумя матчами откроется программа 25-го тура чемпионата России
Авто
В Тольятти засняли «роскошную» «Весту» вице-президента АВТОВАЗа Вице-президента автогиганта по инжинирингу Харальд Грюбель передвигается на длиннобазном седане Lada Vesta Signature
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной Режиссер очередной экранизации классического романа считает критику исполнителей главных ролей необоснованной
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз Телеведущая готовится стать мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь