В Росгвардии назвали законными действия ОМОНа перед матчем в Ростове-на-Дону

«Работа ОМОНа велась исключительно в рамках действующего законодательства в целях недопущения массовых беспорядков. Благодаря слаженной работе всех подразделений правоохранительных органов грубых нарушений порядка и противоправных действий не допущено», — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что в отношении нарушителей общественного порядка составлено 13 административных протоколов.

Матч «Ростов» — «Спартак» состоялся 22 апреля в Ростове-на-Дону и закончился со счетом 3:0 в пользу хозяев. При этом в СМИ была опубликована видеозапись с инцидентом, в котором участвовали ростовские полицейские и болельщики из Москвы.

По данным Росгвардии, на матче присутствовало около 12 тыс. человек, в том числе около 3 тыс. болельщиков «Спартака». «В охране общественного порядка совместно с другими правоохранителями принимали участие более 360 сотрудников Росгвардии, в том числе, бойцы ОМОНа», — сообщили в пресс-службе Росгвардии по области.

Комитет Российского футбольного союза (РФС) по безопасности и работе с болельщиками уже пообещал изучить все обстоятельства конфликта между поклонниками московского «Спартака» и полицией перед матчем с «Ростовом».