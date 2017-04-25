В Росгвардии назвали законными действия ОМОНа перед матчем в Ростове-на-Дону
Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU — Действия бойцов ОМОНа в ходе матча в
Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU — Действия бойцов ОМОНа в ходе матча в
«Работа ОМОНа велась исключительно в рамках действующего законодательства в целях недопущения массовых беспорядков. Благодаря слаженной работе всех подразделений правоохранительных органов грубых нарушений порядка и противоправных действий не допущено», — сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что в отношении нарушителей общественного порядка составлено 13 административных протоколов.
Матч «Ростов» — «Спартак» состоялся 22 апреля в
По данным Росгвардии, на матче присутствовало около 12 тыс. человек, в том числе около 3 тыс. болельщиков «Спартака». «В охране общественного порядка совместно с другими правоохранителями принимали участие более 360 сотрудников Росгвардии, в том числе, бойцы ОМОНа», — сообщили в
Комитет Российского футбольного союза (РФС) по безопасности и работе с болельщиками уже пообещал изучить все обстоятельства конфликта между поклонниками московского «Спартака» и полицией перед матчем с «Ростовом».