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22:34 (мск), источник: Tengrinews

Житель Шахтинска смастерил парализованной собачке инвалидную коляску

Житель Шахтинска смастерил парализованной собачке инвалидную коляску, сообщает корреспондент Тengrinews.kz.

Такса по кличке Ника буквально получила вторую жизнь, когда хозяин из подручного материала соорудил ей средство передвижения.

Три года назад четвероногая любимица семьи бывшего шахтера Владимира Ганикеля неудачно прыгнула и повредила спину. Для породы такса это почти приговор — операции по поводу дископатии и защемления межпозвоночного диска собакам делают крайне редко, и прогноз сомнителен.

По словам хозяина питомца, парализованная на половину тела собака ползала по квартире как тюлень, подтягиваясь передними лапками, и даже не могла вильнуть хвостом.

«Ника чахла на глазах и многие мне говорили — усыпи ее и возьми новую. Но Ника член нашей семьи, в щенячестве я однажды выходил ее после нападения соседского питбуля. Только шрам на боку остался. Я начал искать чертежи собачьей колясочки в Интернете. Немного изменил чертеж, и собрал конструкцию не из металла, а из легких пластиковых труб. Трубки мы сварили, присоединили колесики и прикрепили колясочку к широкому мягкому ремню, охватывающему корпус собаки. Вначале Ника не хотела мириться с сооружением на себе, но потом все поняла и начала старательно перебирать передними лапами», — рассказал хозяин собаки.

Сейчас бодрая десятилетняя такса шустро катается на колесиках по тротуарам Шахтинска. Она звонко лает и даже гоняется за кошками.

Владимир Ганикель говорит, что собака буквально ожила на глазах, как только смогла самостоятельно передвигаться. У нее появился интерес к жизни, окрепли передние лапы, и она вновь смогла вилять хвостиком.

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