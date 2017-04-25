Маршал песни Соловьев-Седой. Как сын дворника музыкой прославил свою страну
Автор сотен популярных песен, легендарный Василий
Автор сотен популярных песен, легендарный Василий
25 апреля 1907 года в столице империи
Удивительно, но вполне аристократическая фамилия
Отец Василия — Павел Павлович — был главным дворником Невского проспекта.
Сейчас дворник — профессия не слишком высокооплачиваемая, специальных знаний для нее не требуется. А в России же дореволюционной дворник — уважаемая и значимая должность. Он не только следил за порядком, но и выполнял функции своего рода «участкового» (следил за порядком во вверенном районе) и даже немного ЖЭКа (контролировал состояние домов). Так что главный дворник самого важного проспекта Империи — человек не бедный, социально важный.
Жена его — Анна Федоровна — работала горничной. И странным образом именно это определило потом карьерный путь ее сына. Дело в том, что и люди на Невском жили непростые. Главная улица столицы огромной страны, жильцы — сплошь звезды и богачи.
Анна Федоровна работала у певицы Анастасии Вяльцевой. Это была знаменитая артистка, даже получившая прозвище «Русская золушка». Она исполняла романсы, пела оперетты, и вообще была одной из самых известных и богатых артисток своего времени. Но прозвище «Золушка» она получила за то, что ранее также была горничной. Соответственно, к прислуге она относилась с уважением и пониманием.
Анне Федоровне в благодарность за работу Вяльцева подарила граммофон и пластинки со своими записями. Даже в семьях среднего достатка граммофоном могли похвастаться не все. И маленький Вася Соловьев рос, слушая романсы в исполнении одной из лучших певиц того времени.
Вася рос не просто меломаном — он продемонстрировал и организаторские способности. Сначала упросил родителей купить балалайку. Играть на ней научился сам, а затем — тоже сам — освоил и гитару. Пик «любительской карьеры» Соловьева — сколоченное им из соседских пацанов музыкальное трио.
Количество талантов на квадратный метр двора зашкаливало. Например, в свой ансамбль Соловьев позвал сына прачки Сашу Борисова. Впоследствии тот станет актером, народным артистом СССР, прославится не только театральными ролями, но и работами в фильмах «Максим Перепелица», «В дни Октября». Но это все потом, а в молодости Борисов играл на мандолине в ансамбле Васи Соловьева.
Кстати, дом, в котором композитор родился и вырос, стоит на Невском и по сей день. В нем теперь гастроном и квартиры. А
Начинающий композитор
Самый сложный для многих музыкантов шаг — сделать свое увлечение настоящей профессией. Соловьеву это удалось благодаря упорству. В годы разрухи после гражданской войны Василий работал уборщиком в кинотеатре, за что ему не только платили, но и разрешали играть на старом, разбитом пианино, за которым во время показов сидел тапер. Инструмент Соловьев освоил тоже сам — просто на слух подбирал известные мелодии, потом играл их все более уверенно. Настолько уверенно, что его самого зовут работать и тапером и даже музыкантом на радио.
Пианист на радио — наиболее «продвинутом» тогда средством массовой информации — Соловьев стал, не имея никакого профильного образования. На тот момент он окончил лишь трудовую школу. Но талант был очевиден — известный композитор Алексей Животов советует Василию получать музыкальное образование.
В Ленинградский центральный музыкальный техникум Соловьев поступил только в 1929 году, уже имея за собой большой опыт выступления в качестве пианиста. Потом — Консерватория. Он уже известен как «Василий Седой», неугомонный музыкант и начинающий композитор. Пишет он много, настолько, что однокашники обыгрывают его имя в новом прозвище «Фа-си-ля Си-до». Тот не обижается, да и вообще свои прозвища любил. «Седого» сделал частью фамилии, а некоторые произведения прямо так и подписывал:
Композитор большой страны
Дальше была война и
Всю войну
В 1943 году
После того, как война кончится, она останется сквозной темой в песнях
Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат, Пусть солдаты немного поспят….
Маршал Жуков даже в шутку назвал
«Неплохая песня» как музыкальный символ страны
Конечно, война — не единственная тема песен
А в 1956 году написана песня «Подмосковные вечера». Сам композитор считал ее «неплохой», не более того. Каково же было его удивление, когда «Вечера» стали одной из пяти песен, выбранных для документального фильма о первой спартакиаде народов СССР. Также композиция получила первую премию на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Москве 1957 года. Более того, «Подмосковные вечера» станут символом России для всего мира. Её исполняли многие певцы всего мира, в том числе француженка Мирей Матье, в фортепианном исполнении её играл американский пианист Вэн Клайберн, а англичанин Кенни Болл сделал джазовую аранжировку произведения.
В последние годы усыпанный заслуженными наградами (Герой Социалистического Труда, народный артист СССР, дважды лауреат Сталинской и Ленинской премий) композитор тяжело болел. Но все равно называл себя счастливым человеком — что в профессии, что в личной жизни.
Василий Соловьев, он же Седой, он же