101-летняя индийская бегунья преодолела стометровку
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В новозеландском городе Окленд 101-летняя спортсменка из Индии Ман Каур преодолела стометровку с результатом одна минута и четырнадцать секунд, сообщает BBC.
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В новозеландском городе Окленд 101-летняя спортсменка из Индии Ман Каур преодолела стометровку с результатом одна минута и четырнадцать секунд, сообщает BBC.
В своей возрастной категории на Всемирных играх ветеранов спорта Каур была единственной бегуньей. Перед началом соревнований врачи тщательно проверили состояние здоровья женщины.
Ман Каур начала заниматься спортом в возрасте 93 года.