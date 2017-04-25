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00:49 (мск), источник: РИА Новости

101-летняя индийская бегунья преодолела стометровку

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В новозеландском городе Окленд 101-летняя спортсменка из Индии Ман Каур преодолела стометровку с результатом одна минута и четырнадцать секунд, сообщает BBC.

Источник: AFP 2017

В своей возрастной категории на Всемирных играх ветеранов спорта Каур была единственной бегуньей. Перед началом соревнований врачи тщательно проверили состояние здоровья женщины.

Ман Каур начала заниматься спортом в возрасте 93 года.

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