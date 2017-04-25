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02:23 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Элтон Джон отменил серию концертов из-за болезни

Британский музыкант, сэр Элтон Джон был вынужден отменить серию концертов в США из-за болезни. Когда Элтон Джон вернулся из Чили в Великобританию, у него диагностировали атипичную бактериальную инфекцию, из-за которой он двое суток провел в отделении интенсивной терапии.

Источник: AP 2017

22 апреля Элтона Джона выписали из больницы, сейчас он лечится дома.

Все выступления до 6 мая включительно, которые должны были пройти в частности в Лас-Вегасе и в Калифорнии, отменены.

В заявлении Элтона Джона говорится: «Я счастлив, что у меня такие замечательные и преданные поклонники и я приношу им свои извинения за то, что расстроил их. Я благодарен всей команде медиков за то, что они так хорошо присматривают за мной».

По словам агента певца Мюррея Чалмерса, Элтон Джон возобновит тур 3 июня.

25 марта сэру Элтону Джону исполнилось 70 лет.

Легендарный певец, музыкант и композитор за свою карьеру получил несколько премий «Грэмми» и один «Оскар». Журнал Billboard назвал его одним из самых успешных исполнителей всех времен.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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