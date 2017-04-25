В Кузбассе сотрудница опеки признана виновной в халатности
29-летняя женщина выплатит крупный штраф.
29-летняя женщина выплатит крупный штраф.
В мысках бывшая сотрудница опеки и попечительства признана виновной в халатности.
По сообщению
Согласно должностной инструкции сотрудники опеки и попечительства в течение первого года нахождения детей в приемной семье должны каждый месяц проверять условия, в которых живут опекаемые. Об этом должны составляться акты проверки, что сотрудниками опеки не выполнялось. Бывшую начальницу отдела опеки и попечительства МКУ Управление образования Мысковского городского округа признали виновной по ч.1 ст. 293 УК РФ «Халатность». Женщина обязана выплатить штраф в размере 25 000 рублей.