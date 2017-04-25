В Кузбассе сотрудница опеки признана виновной в халатности

В мысках бывшая сотрудница опеки и попечительства признана виновной в халатности.

По сообщению пресс-службы СУ СК РФ по Кемеровской области, женщина знала, что опекун причастен к безвестному исчезновению опекаемого ребенка. Но с мая по август 2016 года она не приняла никаких мер к немедленному изъятию двух несовершеннолетних опекаемых детей. В результате из-за халатного отношения женщины к своим обязанностям опекун до смерти избил опекаемого подростка в августе 2016 года.

Согласно должностной инструкции сотрудники опеки и попечительства в течение первого года нахождения детей в приемной семье должны каждый месяц проверять условия, в которых живут опекаемые. Об этом должны составляться акты проверки, что сотрудниками опеки не выполнялось. Бывшую начальницу отдела опеки и попечительства МКУ Управление образования Мысковского городского округа признали виновной по ч.1 ст. 293 УК РФ «Халатность». Женщина обязана выплатить штраф в размере 25 000 рублей.