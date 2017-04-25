ДЧС Мангистау предупреждает о пыльной буре 25 апреля

Между тем, синоптики сайта gismeteo.kz сообщают, что завтра ожидается пасмурная погода. Термометры покажут +14ºС…+12ºС.

На сайте accuweather.com говорится, что вторник выдастся малооблачным, +8ºС…+12ºС. Ветер северо-западный, 6 м/с с порывами до 11 м/с.

Синоптики сайта rp5.ru сообщают о том, что завтра, 25 апреля, ожидается значительная облачность, +13ºС…+14ºС. Ветер северо-западный, с порывами до 16 м/с.

В свою очередь, ДЧС Мангистауской области напоминает жителям об осторожности. Если вы вышли на улицу при сильном ветре, то держитесь подальше от зданий и строений, высоких столбов, деревьев, рекламных щитов, мачт, опор и электропроводов.

Напомним, что сильная буря в Актау была зафиксирована в конце марта 2015 года. Тогда температура воздуха понизилась с 10 градусов тепла до 1 градуса мороза, а регион накрыла пыльная буря, с порывами ветра до 25 м/с.