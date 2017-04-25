ДЧС Мангистау предупреждает о пыльной буре 25 апреля
В очередной рассылке ДЧС Мангистауской области предупреждает жителей о возможности возникновения сильной пыльной бури с порывами ветра до 20 м/с, передает tumba.kz.
В очередной рассылке ДЧС Мангистауской области предупреждает жителей о возможности возникновения сильной пыльной бури с порывами ветра до 20 м/с, передает tumba.kz.
Между тем, синоптики сайта gismeteo.kz сообщают, что завтра ожидается пасмурная погода. Термометры покажут +14ºС…+12ºС.
На сайте accuweather.com говорится, что вторник выдастся малооблачным, +8ºС…+12ºС. Ветер
Синоптики сайта rp5.ru сообщают о том, что завтра, 25 апреля, ожидается значительная облачность, +13ºС…+14ºС. Ветер
В свою очередь, ДЧС Мангистауской области напоминает жителям об осторожности. Если вы вышли на улицу при сильном ветре, то держитесь подальше от зданий и строений, высоких столбов, деревьев, рекламных щитов, мачт, опор и электропроводов.
Напомним, что сильная буря в Актау была зафиксирована в конце марта 2015 года. Тогда температура воздуха понизилась с 10 градусов тепла до 1 градуса мороза, а регион накрыла пыльная буря, с порывами ветра до 25 м/с.