Обама выступил на публике впервые после ухода с поста президента США

В своей речи перед молодежью в университете Чикаго он заявил, что собирается заняться работой с подрастающим поколением.

Главное и самое важное, что я могу сделать — это помочь в подготовке лидеров нового поколения, чтобы они могли принять эстафету в этом меняющемся мире

Он подчеркнул, что планирует трудиться в таких областях, как судебная реформа и финансирование политики. «Это то, что нам мешает противостоять вызовам и добиваться прогресса в политике и общественной жизни», — подчеркнул он.

Отмечается также, что в своем спиче 44-й президент США ни разу не упомянул нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа

Отмечается также, что в своем спиче 44-й президент США ни разу не упомянул нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа

В конце марта сообщалось, что Барак Обама улетел на тихоокеанский остров Тетьяора, чтобы заняться написанием мемуаров. По данным The Washington Post, после ухода с поста главы государства он уже провел несколько отпусков: отдыхал на Карибских и Гавайских островах, а также в калифорнийском городе Палм-Спрингс.

8 ноября 2016 года в Соединенных Штатах прошли президентские выборы, победу на них одержал республиканец Дональд Трамп. 20 января 2017-го в Вашингтоне прошла его инаугурация.