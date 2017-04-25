Иркутская область готова к празднованию Дня Победы
Об этом заявил глава региона Сергей Левченко на заседании областного оргкомитета «Победа».
Об этом заявил глава региона Сергей Левченко на заседании областного оргкомитета «Победа».
Организационная работа по подготовке к празднованию Дня Победы в Приангарье в текущем году началась еще в конце 2016 года. Был утвержден план областных мероприятий по проведению дней воинской славы, памятных дат, а также работы с ветеранами. Исполнительные органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и организации Иркутской области активно приступили к реализации плана. Глава региона Сергей Левченко на заседании областного организационного комитета «Победа» заявил, что область готова к проведению всех запланированных мероприятий, посвященных Дню Победы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
— Сегодня мы вплотную подошли к главному празднику — Дню Победы. Для всех нас это не просто календарная дата, для нас это прежде всего нравственный и человеческий долг перед поколением победителей, перед павшими за Родину, перед теми, кто обустраивал и восстанавливал страну после Великой Отечественной войны. Цель нашего сегодняшнего заседания — убедиться, что мы готовы к проведению всех запланированных мероприятий, посвященных Дню Победы, — сказал Сергей Левченко.
Участники оргкомитета рассмотрели проект областного плана праздничных мероприятий в честь Дня Победы с детализацией на период со 2 по 9 мая.
Начальник управления по региональной политике губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области Владислав Наумов доложил о том, как будет проводиться работа с ветеранами в праздничные дни. Так, 5 мая планируется проведение ежегодного торжественного приема губернатором Иркутской области делегаций из муниципальных образований: всего в приеме примут участие сто человек — участники войны, труженики тыла, председатели ветеранских организаций.
О проведении акции «Бессмертный полк» рассказал министр по молодежной политике региона Александр Попов. Участие в шествиях в Иркутской области в 2016 году приняли более 40 тысяч человек. Самыми крупными стали шествия в городах Иркутск, Братск, Ангарск,
В нынешнем году 9 мая в 9.30 состоится сбор участников у танка «Иркутский Комсомолец», в 10.00 — начало шествия. Маршрут включает улицу Декабрьских Событий (танк «Иркутский Комсомолец») — улицу Нижняя Набережная («Московские ворота») — улицу
Пройти в колонне «Бессмертного полка» может любой желающий, предварительная запись не нужна. Сейчас в Иркутске работает координационный центр акции. Всю информацию о проведении акции «Бессмертный полк» можно узнать по телефону 8 (3952) 520−469.
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