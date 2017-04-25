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10:03 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Иркутская область готова к празднованию Дня Победы

Об этом заявил глава региона Сергей Левченко на заседании областного оргкомитета «Победа».

Источник: IrkutskMedia.ru

Организационная работа по подготовке к празднованию Дня Победы в Приангарье в текущем году началась еще в конце 2016 года. Был утвержден план областных мероприятий по проведению дней воинской славы, памятных дат, а также работы с ветеранами. Исполнительные органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и организации Иркутской области активно приступили к реализации плана. Глава региона Сергей Левченко на заседании областного организационного комитета «Победа» заявил, что область готова к проведению всех запланированных мероприятий, посвященных Дню Победы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.

— Сегодня мы вплотную подошли к главному празднику — Дню Победы. Для всех нас это не просто календарная дата, для нас это прежде всего нравственный и человеческий долг перед поколением победителей, перед павшими за Родину, перед теми, кто обустраивал и восстанавливал страну после Великой Отечественной войны. Цель нашего сегодняшнего заседания — убедиться, что мы готовы к проведению всех запланированных мероприятий, посвященных Дню Победы, — сказал Сергей Левченко.

Участники оргкомитета рассмотрели проект областного плана праздничных мероприятий в честь Дня Победы с детализацией на период со 2 по 9 мая.

Начальник управления по региональной политике губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области Владислав Наумов доложил о том, как будет проводиться работа с ветеранами в праздничные дни. Так, 5 мая планируется проведение ежегодного торжественного приема губернатором Иркутской области делегаций из муниципальных образований: всего в приеме примут участие сто человек — участники войны, труженики тыла, председатели ветеранских организаций.

О проведении акции «Бессмертный полк» рассказал министр по молодежной политике региона Александр Попов. Участие в шествиях в Иркутской области в 2016 году приняли более 40 тысяч человек. Самыми крупными стали шествия в городах Иркутск, Братск, Ангарск, Усть-Илимск, Черемхово, Саянск, Тулун, Усолье-Сибирское.

В нынешнем году 9 мая в 9.30 состоится сбор участников у танка «Иркутский Комсомолец», в 10.00 — начало шествия. Маршрут включает улицу Декабрьских Событий (танк «Иркутский Комсомолец») — улицу Нижняя Набережная («Московские ворота») — улицу Сухэ-Батора (район здания Иркутскэнерго) — площадь Кирова — улицу Ленина (до пересечения с улицей Российской).

Пройти в колонне «Бессмертного полка» может любой желающий, предварительная запись не нужна. Сейчас в Иркутске работает координационный центр акции. Всю информацию о проведении акции «Бессмертный полк» можно узнать по телефону 8 (3952) 520−469.

Участники оргкомитета также рассмотрели вопросы по теме культурно-массовых и патриотических мероприятий в регионе, посвященные празднованию Дня Победы, о торжественном прохождении 9 мая подразделений Минобороны РФ и других федеральных силовых структур, об обеспечении общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий в Иркутской области со 2 по 9 мая.

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