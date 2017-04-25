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07:10 (мск), источник: AmurMedia.ru

«Георгиевские ленточки» начали раздавать в Хабаровском крае

Символ Победы можно будет получить на площадях и улицах, в торговых центрах, кинотеатрах и других местах массового нахождения людей.

Хабаровск, 25 апреля, AmurMedia.

В Хабаровском крае стартовала Всероссийская патриотическая акция «Георгиевская ленточка». Во всех муниципальных образованиях региона она продлится до 9 мая. В минувшие выходные в Хабаровске волонтеры раздали желающим около пяти тысяч символов Победы. Вместе с лентой горожане также получили памятки о том, как ее правильно носить, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Символ Победы можно будет получить на площадях и улицах, в домах ветеранов, образовательных организациях, торговых центрах, кинотеатрах и других местах массового нахождения людей. Всего в крае планируется раздать более 100 тысяч лент

«Георгиевская ленточка — это символ и дань памяти тем, кто пал, спасая мир от фашизма. Это благодарность людям, отдавшим все для фронта, символ уважения к ветеранам за Великую Победу. В дни проведения акции тысячи “Волонтёров Победы” со всех уголков страны будут раздавать Георгиевские ленточки прохожим», — подчеркнула заместитель председателя комитета по молодежной политике Правительства края Валентина Мальцева.

Она также добавила, что самая массовая раздача лент состоится сегодня, 24 мая, а также в преддверии 9 мая при проведении традиционных акций «Бессмертный полк», «Ветеран живет рядом», молодёжных флеш-мобов и квестов.

Также в Хабаровске «Георгиевскую ленточку» можно будет получить 3 мая с 16.00 на площади Славы, площади имени Ленина, Комсомольской площади, площадке перед ТЦ «Магазины радости», территории ТЦ «Южный парк».

Напомним, впервые «Георгиевская ленточка» появилась на улицах российских городов в канун 60-летия Победы весной 2005 года. За это время акция объединила людей всех возрастов и социальных групп, стала традицией, причем не только в нашей стране, но и за рубежом. Сегодня «Георгиевская ленточка» — это уже масштабный международный проект, в котором участвуют более 70 стран.

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