К приезду Медведева в Омске вымыли и почистили дороги

Вчера рабочие «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» вывели на улицу почти всю свою технику для того, чтобы убрать с дороги пыль и грязь.

Днем в центре города работали пылесосы «Вихрь». Спецтехника очищала от грязи как прибордюрные части дорог, так и сами дороги. Уборку провели от аэропорта до Ленинградского моста, на улицах 3-я Енисейская, Конева, 70 лет Октября, Гагарина, Ленина, Красный Путь, Интернациональная, проспекте Карла Маркса.

Также омичи заметили по всему центру города спецтехнику, моющую дороги и бордюры. Так, работы прошли на тех же улицах, по которым проходит маршрут Дмитрия Медведева. Горожане заметили спецтехнику на мостах через Омь — на Комсомольском и Юбилейном. Также, по наблюдениям омичей, от пыли очистили мосты 60 лет Победы и Ленинградский. Уборка в городе проводилась до самой ночи.

Для многих омичей техника, отмывающая дороги, стала беспрецедентным явлением. Так, в соцсетях появились изумленные и радостные сообщения о том, что дороги помыли впервые за долгое время.