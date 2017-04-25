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08:18 (мск), источник: Om1.ru

К приезду Медведева в Омске вымыли и почистили дороги

Омичи с изумлением наблюдали за спецтехникой, очищающей улицы.

Накануне визита в Омск премьер-министра РФ Дмитрия Медведева дорожные службы принялись отмывать дороги города от пыли и грязи.

Вчера рабочие «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» вывели на улицу почти всю свою технику для того, чтобы убрать с дороги пыль и грязь.

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Днем в центре города работали пылесосы «Вихрь». Спецтехника очищала от грязи как прибордюрные части дорог, так и сами дороги. Уборку провели от аэропорта до Ленинградского моста, на улицах 3-я Енисейская, Конева, 70 лет Октября, Гагарина, Ленина, Красный Путь, Интернациональная, проспекте Карла Маркса.

Также омичи заметили по всему центру города спецтехнику, моющую дороги и бордюры. Так, работы прошли на тех же улицах, по которым проходит маршрут Дмитрия Медведева. Горожане заметили спецтехнику на мостах через Омь — на Комсомольском и Юбилейном. Также, по наблюдениям омичей, от пыли очистили мосты 60 лет Победы и Ленинградский. Уборка в городе проводилась до самой ночи.

Для многих омичей техника, отмывающая дороги, стала беспрецедентным явлением. Так, в соцсетях появились изумленные и радостные сообщения о том, что дороги помыли впервые за долгое время.

Дмитрий Медведев, скорее всего, уже находится в Омске. Премьер-министр РФ прибыл в Омск на форум, организованный «Единой Россией». Последний раз Медведев посещал Омск в 2015 году.

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