Японский губернатор рассказал об отношениях с подаренным Путиным котом

Губернатор сообщил, что очень привязался к коту по имени Мир. Депутаты отметили, что «его (кота — ИФ) морда приобретает уже японские черты».

На официальном сайте японской префектуры регулярно появляются фотографии и красочные видеозарисовки с участием Мира, который выглядит ухоженным и довольным. В резиденции ему разрешают прогуливаться и спать там, где ему захочется.

Кот сибирской породы «невская маскарадная» стал ответным подарком главы российского государства японскому губернатору Сатакэ после того, как тот прислал Путину щенка породы акита-ину, известной по фильму «Хатико».

Собака прибыла в Москву в июле 2012 года «в знак благодарности за оказанную Россией помощь пострадавшему от сильного землетрясения и цунами в марте 2011 года Северо-Восточному региону Японии».

Путин поблагодарил губернатора префектуры за подарок и пообещал в ответ послать «сибирского кота побольше». Уже в сентябре 2012 года кот Мир переехал в Японию.