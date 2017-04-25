Японский губернатор рассказал об отношениях с подаренным Путиным котом

Губернатор сообщил, что очень привязался к коту по имени Мир. Депутаты отметили, что «его (кота — ИФ) морда приобретает уже японские черты».
На официальном сайте японской префектуры регулярно появляются фотографии и красочные видеозарисовки с участием Мира, который выглядит ухоженным и довольным. В резиденции ему разрешают прогуливаться и спать там, где ему захочется.
Кот сибирской породы «невская маскарадная» стал ответным подарком главы российского государства японскому губернатору Сатакэ после того, как тот прислал Путину щенка породы акита-ину, известной по фильму «Хатико».
Собака прибыла в Москву в июле 2012 года «в знак благодарности за оказанную Россией помощь пострадавшему от сильного землетрясения и цунами в марте 2011 года Северо-Восточному региону Японии».
Путин поблагодарил губернатора префектуры за подарок и пообещал в ответ послать «сибирского кота побольше». Уже в сентябре 2012 года кот Мир переехал в Японию.
Как отмечают специалисты, официально невская маскарадная порода кошек была зарегистрирована в 1992 году. Ее вывели петербургские заводчики путем скрещивания сибирских котов и кошек-сиамок. Невская маскарадная считается одной из самых крупных кошек в мире. Ее размеры немногим уступают гигантам мейн-кунам. Самки в среднем весят около 6 кг, а самцы могут набрать и до 9 кг. По характеру эти кошки дружелюбные и очень привязываются к человеку, но панибратства не терпят, они любят, когда с ними общаются на равных.