Корабль — музей может появиться в Хабаровске

Депутаты Хабаровской городской думы поддержали идею создания в Хабаровске корабля — музея Краснознаменной Амурской флотилии. Такое предложение было высказано в формате «Отрытого микрофона» сегодня в ходе заседания Хабаровской городской думы, сообщает СИ Rigma.info со ссылкой ИА Открытый город.



«Данный вопрос обсуждается давно. Когда — то на базе КАФ была хорошая экспозиция, посвященная Амурской флотилии, но в 90-е годы она была частично утеряна. Благодаря администрации Краснофлотского района и бывшему смотрителю музея большую часть экспонатов удалось сохранить. На сегодня как в Хабаровске, так и по всей России есть люди, готовые пополнить экспонатами данный музей», — отметил представитель Общероссийского движения поддержки флота Юрий Пономарев.



Вопрос возникает только в помещении. По мнению представителя общественности, музеем может стать пограничный сторожевой корабль «Вьюга» проекта 1208, подлежащий списанию.



«На сегодня возникла ситуация, когда последний корабль проекта 1208, построенный на Хабаровском судостроительном заводе, подлежит списанию. За период 70−80 — хх годов на заводе было построено 11 таких кораблей, но 10 из них уже утилизированы. Остался последний корабль. Думаю, что такой шанс, чтобы на его базе был создан музей, упускать нельзя», — отметил Юрий Пономарев.



В России корабли-музеи есть в Санкт-Петербурге («Аврора» и «Красин»), Калининграде («Космонавт Виктор Пацаев» и «Витязь»), Мурманске («Ленин») и ряде других городов.



«Почему бы Хабаровск, получивший высокое звание города Воинской Славы, в том числе и за заслуги Краснознаменной Амурской флотилии, не пополнил этот список», — добавил он.



Местом для вечной стоянки корабля может стать обновленная набережная Хабаровска, на которой сейчас ведется масштабная реконструкция.