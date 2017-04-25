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06:27 (мск), источник: ТАСС

Солнечно и до 13 градусов тепла будет в столичном регионе

Ветер юго-западный, южный, 7−12 м/с.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Солнечная, теплая, но ветреная погода ожидается в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

«Сегодня будет солнечно, без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до 10−12 градусов тепла в мегаполисе и до 8−13 градусов в регионе», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер юго-западный, южный, 7−12 м/с.

Предстоящей ночью — облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, днем дождь усилится до умеренного. Столбики термометров ночью покажут в Москве 5−7 градусов выше нуля, в Подмосковье будет от 2 до 7 градусов. Ветер западный, юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы 12−17 м/с.

Днем в среду в столице воздух прогреется до 15−17 градусов, по области будет от 13 до 18 градусов тепла. Ветер западный, юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы 12−17 м/с.

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