Солнечно и до 13 градусов тепла будет в столичном регионе

«Сегодня будет солнечно, без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до 10−12 градусов тепла в мегаполисе и до 8−13 градусов в регионе», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер юго-западный, южный, 7−12 м/с.

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Солнечная, теплая, но ветреная погода ожидается в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

Предстоящей ночью — облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, днем дождь усилится до умеренного. Столбики термометров ночью покажут в Москве 5−7 градусов выше нуля, в Подмосковье будет от 2 до 7 градусов. Ветер западный, юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы 12−17 м/с.