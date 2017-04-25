Солнечно и до 13 градусов тепла будет в столичном регионе
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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Солнечная, теплая, но ветреная погода ожидается в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.
«Сегодня будет солнечно, без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до 10−12 градусов тепла в мегаполисе и до 8−13 градусов в регионе», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер
Предстоящей ночью — облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, днем дождь усилится до умеренного. Столбики термометров ночью покажут в Москве 5−7 градусов выше нуля, в Подмосковье будет от 2 до 7 градусов. Ветер западный,
Днем в среду в столице воздух прогреется до 15−17 градусов, по области будет от 13 до 18 градусов тепла. Ветер западный,