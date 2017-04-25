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07:02 (мск), источник: РИА Новости

В Приморье более 200 семей, потерявших дома, получили новое жилье

ВЛАДИВОСТОК, 25 апр — РИА Новости. Более 200 семей в Приморье, лишившиеся домов в результате прохождения тайфуна «Лайонрок» в 2016 году, переехали в новое жилье, купленное за счет средств краевого бюджета, сообщила во вторник администрация региона.

Источник: РИА Новости

Как отметила директор краевого департамента труда и социальной защиты Лилия Лаврентьева, после зимы количество непригодных для проживания домов в крае увеличилось до 519.

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«Четыреста девяносто пять семей уже получили сертификаты, 344 из них подобрали новое жилье, 224 сертификата оплачено. Еще 69 семей в настоящий момент оформляют договоры купли-продажи, 32 документа находится на проверке, 19 — на оплате», — сообщила руководитель департамента.

По данным властей, на приобретение жилья взамен признанного непригодным после тайфуна из краевого бюджета направлено уже 415 миллионов рублей. На компенсационные выплаты было направлено более 1,3 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней.

Помощь получили более 52 тысяч пострадавших

Тайфун «Лайонрок» в августе прошлого года за несколько дней обрушил на Приморье трехмесячную норму осадков, затем по краю в начале сентября ударил тайфун «Намтеун». В результате было подтоплено 170 населенных пунктов в 27 районах Приморья, а начало учебного года перенесли в 65 школах. В Приморье ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, он действовал до 2 октября. Режим ЧС регионального уровня сняли в конце декабря.

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