В Приморье более 200 семей, потерявших дома, получили новое жилье

Как отметила директор краевого департамента труда и социальной защиты Лилия Лаврентьева, после зимы количество непригодных для проживания домов в крае увеличилось до 519.

«Четыреста девяносто пять семей уже получили сертификаты, 344 из них подобрали новое жилье, 224 сертификата оплачено. Еще 69 семей в настоящий момент оформляют договоры купли-продажи, 32 документа находится на проверке, 19 — на оплате», — сообщила руководитель департамента.

По данным властей, на приобретение жилья взамен признанного непригодным после тайфуна из краевого бюджета направлено уже 415 миллионов рублей. На компенсационные выплаты было направлено более 1,3 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней.