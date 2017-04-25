ФСБ наградила трех новосибирских овчарок

По итогам служебной деятельности руководством Пограничного управления было принято решение о награждении дипломами и жетонами «За отличие в службе» собак, показавших положительные результаты по итогам служебной деятельности.

— Торжественное награждение состоялось на базе пограничной комендатуры в Купино, — сообщил VN.ru сотрудник пресс-службы Пограничного управления ФСБ по региону Александр Мартынов. — Трех немецких овчарок, показавших положительные результаты по итогам оперативно-служебной деятельности, наградили дипломами и жетонами «За отличие в службе».

Одним из примеров эффективного применения служебных животных в ФСБ отметили работу овчарки по кличке Елика. В январе с ее помощью была пресечена деятельность в сфере незаконного хранения боеприпасов.

— В ходе проведения поисковых мероприятий по адресу возможного укрытия боеприпасов, Елика при обследовании гаражного помещения указала на местонахождение арсенала, — продолжает Александр Мартынов.

Кроме семилетней Елики, награды получили Юрма и Барин. Добавим, что во время торжественной церемонии ни одна из овчарок не получила косточку или другое собачье лакомство.