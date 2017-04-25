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08:15 (мск), источник: VN.ru

ФСБ наградила трех новосибирских овчарок

На участке пограничного управления ФСБ по Новосибирской области с помощью служебных собак задержано более 100 нарушителей, а также пресечена противоправная деятельность в сфере незаконного оборота боеприпасов.

По итогам служебной деятельности руководством Пограничного управления было принято решение о награждении дипломами и жетонами «За отличие в службе» собак, показавших положительные результаты по итогам служебной деятельности.

— Торжественное награждение состоялось на базе пограничной комендатуры в Купино, — сообщил VN.ru сотрудник пресс-службы Пограничного управления ФСБ по региону Александр Мартынов. — Трех немецких овчарок, показавших положительные результаты по итогам оперативно-служебной деятельности, наградили дипломами и жетонами «За отличие в службе».

Одним из примеров эффективного применения служебных животных в ФСБ отметили работу овчарки по кличке Елика. В январе с ее помощью была пресечена деятельность в сфере незаконного хранения боеприпасов.

— В ходе проведения поисковых мероприятий по адресу возможного укрытия боеприпасов, Елика при обследовании гаражного помещения указала на местонахождение арсенала, — продолжает Александр Мартынов.

Кроме семилетней Елики, награды получили Юрма и Барин. Добавим, что во время торжественной церемонии ни одна из овчарок не получила косточку или другое собачье лакомство.

— Это заблуждение, что разыскные собаки нуждаются в дополнительном поощрении в виде лакомства, — говорит Александр Мартынов. — Таким псам нужны забота и внимание хозяина-кинолога — это для них главное.

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