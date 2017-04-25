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07:17 (мск), источник: Nur.kz

В Ташкенте скончалась экс-солистка легендарной группы «Ялла»

Она умерла после продолжительной болезни.

Источник: Nur.kz

В Ташкенте после продолжительной болезни скончалась Наргиз Байханова, которая с 1974 года по 1983 год была солисткой легендарной группы «Ялла».

Певицу похоронили 24 апреля на ташкенстком кладбище «Чигатай», пишет Centralasian.org.

Наргиз Байханова умерла 23 апреля в возрасте 68 лет после продолжительной болезни в своем доме, который находится в районе Бешагач. В прошлом году исполнительница была прооперирована в одной из немецких больниц.

Киноактер Джавахир Закиров, который принял участие в похоронах некогда известной певицы, рассказал о том, что проводить в последний путь Байханову пришли представители министерства по делам культуры и спорта, а также сотни деятелей искусства и культуры Узбекистана.

По его словам, династия Закировых и узбекская эстрада лишились обладателя уникального голоса.

Наргиз Байханова была первой супругой Фарруха Закирова, бессменного солиста мегапопулярной группы «Ялла».

Последний раз певица появилась в кадре картины «Подарю тебе город», снятого в 1978 году режиссером Эдуардом Хачатуровым.

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