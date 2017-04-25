В Ташкенте скончалась экс-солистка легендарной группы «Ялла»

В Ташкенте после продолжительной болезни скончалась Наргиз Байханова, которая с 1974 года по 1983 год была солисткой легендарной группы «Ялла».

Певицу похоронили 24 апреля на ташкенстком кладбище «Чигатай», пишет Centralasian.org.

Наргиз Байханова умерла 23 апреля в возрасте 68 лет после продолжительной болезни в своем доме, который находится в районе Бешагач. В прошлом году исполнительница была прооперирована в одной из немецких больниц.