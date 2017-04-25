В Ташкенте скончалась экс-солистка легендарной группы «Ялла»
Она умерла после продолжительной болезни.
Она умерла после продолжительной болезни.
В Ташкенте после продолжительной болезни скончалась Наргиз Байханова, которая с 1974 года по 1983 год была солисткой легендарной группы «Ялла».
Певицу похоронили 24 апреля на ташкенстком кладбище «Чигатай», пишет Centralasian.org.
Наргиз Байханова умерла 23 апреля в возрасте 68 лет после продолжительной болезни в своем доме, который находится в районе Бешагач. В прошлом году исполнительница была прооперирована в одной из немецких больниц.
Киноактер Джавахир Закиров, который принял участие в похоронах некогда известной певицы, рассказал о том, что проводить в последний путь Байханову пришли представители министерства по делам культуры и спорта, а также сотни деятелей искусства и культуры Узбекистана.
По его словам, династия Закировых и узбекская эстрада лишились обладателя уникального голоса.
Наргиз Байханова была первой супругой Фарруха Закирова, бессменного солиста мегапопулярной группы «Ялла».
Последний раз певица появилась в кадре картины «Подарю тебе город», снятого в 1978 году режиссером Эдуардом Хачатуровым.