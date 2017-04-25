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06:51 (мск), источник: Om1.ru

В Омске стартует V Национальный кинофестиваль «Движение»

Сегодня, 25 апреля, в пятый раз открывается Национальный кинофестиваль дебютов.

Источник: Om1.ru

Торжественное открытие состоится вечером, в 19:00, в Омском драматическом театре, а перед этим горожане смогут наблюдать звездных гостей и жюри кинофестиваля на красной дорожке, среди которых будут Артем и Анна Михалковы, Валерий Федорович, Кристина Бабушкина, Егор Корешков, Роман Прыгунов, Екатерина и Дарья Носик, Полина Виторган, Авангард Леонтьев, Байрон Один.

Фильмом открытия станет «Отличница» Оксаны Карас, закрытия — «Гоголь» Егора Баранова. Помимо Драмтеатра, показы пройдут в киноцентрах «Вавилон» и «Галактика», бесплатные билеты на которые можно получить в кассах.

Конкурсная программа традиционно состоит из трех секций: «Движение. Вперед» (полнометражное кино), «Движение. Начало» (короткометражное кино), «Движение. Жизнь» (документальное кино). Жюри основного конкурса в этом году возглавит режиссер Алексей Попогребский, короткого метра — Сабина Еремеева, документальных лент — Алексей Федорченко.

Кинофестиваль продлится до субботы, 29 апреля. Всю программу можно посмотреть здесь.

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