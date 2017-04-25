Омичи сняли на видео кортеж из 17 автомобилей, где мог находиться Медведев

Так, через перекресток друг за другом проехали 9 черных иномарок. Открывали и замыкали колонну полицейские автомобили.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Омск минувшей ночью на форум «Единой России» по культуре. В планах премьера — совещание в облправительстве, встреча с губернатором Виктором Назаровым, посещение Омской крепости, Воскресенского собора, выставки Омского отделения Российского военно-исторического общества, а также участие в форуме «Культура — национальный приоритет» в концертном зале.