Омичи сняли на видео кортеж из 17 автомобилей, где мог находиться Медведев
На видеорегистратор очевидца попал момент, где сотрудник ДПС перекрывает дорогу, чтобы по ней мог проехать кортеж из нескольких автомобилей.
На видеорегистратор очевидца попал момент, где сотрудник ДПС перекрывает дорогу, чтобы по ней мог проехать кортеж из нескольких автомобилей.
Так, через перекресток друг за другом проехали 9 черных иномарок. Открывали и замыкали колонну полицейские автомобили.
Судя по видео, кортеж проехал через перекресток улиц Герцена и Рабиновича.