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07:42 (мск), источник: СуперОмск

Омичи сняли на видео кортеж из 17 автомобилей, где мог находиться Медведев

На видеорегистратор очевидца попал момент, где сотрудник ДПС перекрывает дорогу, чтобы по ней мог проехать кортеж из нескольких автомобилей.

Так, через перекресток друг за другом проехали 9 черных иномарок. Открывали и замыкали колонну полицейские автомобили.

Судя по видео, кортеж проехал через перекресток улиц Герцена и Рабиновича.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Омск минувшей ночью на форум «Единой России» по культуре. В планах премьера — совещание в облправительстве, встреча с губернатором Виктором Назаровым, посещение Омской крепости, Воскресенского собора, выставки Омского отделения Российского военно-исторического общества, а также участие в форуме «Культура — национальный приоритет» в концертном зале.

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