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07:12 (мск), источник: Nur.kz

Димаша Кудайбергена с овациями и цветами встретили в аэропорту Астаны

Среди встречающих был и министр Арыстанбек Мухамедиулы.

Популярного казахстанского певца Димаша Кудайбергена, вернувшегося из Китая, встретили в аэропорту Астаны с цветами и овациями.

Видео его прилета появилось и в Facebook.

Димаш вышел в национальном костюме, после чего его сразу окружила толпа поклонников, начав поздравлять его и снимать на видео, прося автограф.

Среди встречающих певца был также министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы.

Толпа фанатов настолько тесно окружила артиста, что сопровождающим пришлось просить образовать для любимца публики коридор.

Напомним, ранее Арыстанбек Мухамедиулы сообщил, что в Астане 25 апреля состоится мероприятие в честь певца Димаша Кудайбергенова.

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