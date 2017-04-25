Димаша Кудайбергена с овациями и цветами встретили в аэропорту Астаны

Популярного казахстанского певца Димаша Кудайбергена, вернувшегося из Китая, встретили в аэропорту Астаны с цветами и овациями.

Видео его прилета появилось и в Facebook.

Димаш вышел в национальном костюме, после чего его сразу окружила толпа поклонников, начав поздравлять его и снимать на видео, прося автограф.

Среди встречающих певца был также министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы.