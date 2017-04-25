Димаша Кудайбергена с овациями и цветами встретили в аэропорту Астаны
Среди встречающих был и министр Арыстанбек Мухамедиулы.
Среди встречающих был и министр Арыстанбек Мухамедиулы.
Популярного казахстанского певца Димаша Кудайбергена, вернувшегося из Китая, встретили в аэропорту Астаны с цветами и овациями.
Видео его прилета появилось и в Facebook.
Димаш вышел в национальном костюме, после чего его сразу окружила толпа поклонников, начав поздравлять его и снимать на видео, прося автограф.
Среди встречающих певца был также министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы.
Толпа фанатов настолько тесно окружила артиста, что сопровождающим пришлось просить образовать для любимца публики коридор.
Напомним, ранее Арыстанбек Мухамедиулы сообщил, что в Астане 25 апреля состоится мероприятие в честь певца Димаша Кудайбергенова.