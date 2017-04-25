Кузбасские судебные приставы помогли матери вернуть дочь
3-летнюю девочку незаконно удерживал собственный отец.
3-летнюю девочку незаконно удерживал собственный отец.
В Мысках судебные приставы помогли матери вернуть 3-летнюю дочь.
По сообщению
Судебным приставам удалось задержать отца ребенка. В ходе беседы с ним они объяснили родителю, что такая ситуация может усугубить психологическое состояние ребенка. Мужчина согласился вернуть малышку матери добровольно. Ребенка вернули маме под контролем судебных приставов.