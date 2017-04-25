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06:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Кузбасские судебные приставы помогли матери вернуть дочь

3-летнюю девочку незаконно удерживал собственный отец.

В Мысках судебные приставы помогли матери вернуть 3-летнюю дочь.

По сообщению пресс-службы УФССП по Кемеровской области, родители ребенка развелись, и суд определил, что девочка будет жить с матерью. 20 апреля было возбуждено исполнительное производство для того, чтобы определить порядок общения отца с ребенком. После одной из встреч ребенка с отцом девочка так и не вернулась к матери. Мужчина больше недели удерживал дочь у себя дома, после чего отправил ребенка с бабушкой, своей матерью, в Новокузнецк.

Судебным приставам удалось задержать отца ребенка. В ходе беседы с ним они объяснили родителю, что такая ситуация может усугубить психологическое состояние ребенка. Мужчина согласился вернуть малышку матери добровольно. Ребенка вернули маме под контролем судебных приставов.

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