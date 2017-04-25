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07:22 (мск), источник: VN.ru

Учителем года стала географ из Искитимского района

24 апреля стало известно имя педагога, который представит Новосибирскую область на Всероссийском конкурсе «Учитель года-2017». Церемония награждения конкурсантов состоялась в новосибирском академическом молодежном театре «Глобус».

Честь выпала преподавателю географии средней общеобразовательной школы поселка Маяк Искитимского района Светлане Корольковой. Лучшему педагогу вручили диплом и сертификат на 200 тысяч рублей.

Но, чтобы добраться до заветного приза и звания, школьным работникам со всей области пришлось сдать своеобразный экзамен: написать эссе, придумать образовательный проект, провести урок в незнакомом классе. В конкурсе участвовали 37 учителей. Среди них были преподаватели физкультуры, биологии, истории, технологии, химии.

Поздравить финалистов приехал губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

— В этом году откроем пять новых школ в Новосибирской области. Это учебные заведения в новом формате с новыми возможностями. Они позволят добиться отличных результатов, если педагоги отдадут частичку своей души детям, — говорит Владимир Городецкий.

СПРАВКА

Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года» проходил в Новосибирской области с 17 по 21 апреля. Его основная цель — повышение престижа учительской профессии.

Участие в конкурсе принимали 37 победителей (лауреатов) муниципального этапа конкурса из 32 муниципальных районов и городских округов Новосибирской области. Победитель регионального этапа конкурса получает диплом и премию в размере 200 тыс. рублей. Кроме этого, пять лауреатов конкурса получают премии министерства образования Новосибирской области в размере 20 тыс. рублей.

Среди участников конкурса — девять учителей русского языка и литературы, девять учителей иностранного языка, шесть учителей начальных классов, четыре учителя биологии и химии, два физика, три историка, два учителя географии, один учитель физкультуры, один технолог.

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