В Родительский день жители Омска поехали на кладбища поминать усопших

На сегодняшний день, 25 апреля, выпала Радоница — день поминовения усопших, который приходится на второй вторник после Пасхи. В Радоницу, или Родительский день, у восточных славян принято приводить в порядок могилы близких, поминать умерших и молиться за них.

На Родительский день многие предприятия Омска разрешают своим сотрудникам не приходить на работу, чтобы дать им возможность побывать на могилах покойных родственников, а мэрия пускает специальные автобусы до кладбищ и обратно. Если в прошлые века на Родительский день было принято радоваться за души покойников, приобщившиеся к вечной жизни, то в наши дни Радоница считается днём светлой грусти.