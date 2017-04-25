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07:21 (мск), источник: Om1.ru

В Родительский день жители Омска поехали на кладбища поминать усопших

Радоница в этом году совпала с двумя федеральными мероприятиями — визитом премьер-министра Медведева и открытием кинофестиваля «Движение».

На сегодняшний день, 25 апреля, выпала Радоница — день поминовения усопших, который приходится на второй вторник после Пасхи. В Радоницу, или Родительский день, у восточных славян принято приводить в порядок могилы близких, поминать умерших и молиться за них.

На Родительский день многие предприятия Омска разрешают своим сотрудникам не приходить на работу, чтобы дать им возможность побывать на могилах покойных родственников, а мэрия пускает специальные автобусы до кладбищ и обратно. Если в прошлые века на Родительский день было принято радоваться за души покойников, приобщившиеся к вечной жизни, то в наши дни Радоница считается днём светлой грусти.

Однако в этом году на 25 апреля назначили открытие в Омске фестиваля кинодебютов «Движение» и рабочий визит в наш город премьер-министра Дмитрия Медведева. В Омской области в этот же день открывается охотничий сезон. Поэтому омичи по пути на кладбища и обратно могут столкнуться с дорожными пробками.

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