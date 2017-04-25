Уровень реки Уфы за сутки вырос почти на полметра
УФА, 25 апр 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. Погода постепенно налаживается, и вместе с теплом в город начинает приходить большая вода.
УФА, 25 апр 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. Погода постепенно налаживается, и вместе с теплом в город начинает приходить большая вода.
За сутки уровень реки Уфы возле Шакши вырос до 546 сантиметров (+48 см).
Белая в районе Монумента Дружбы прибавила не так сильно, по данным Башгидромета на 8.00, река достигла отметки 591 сантиметр (+13 см). Уровень Демы у деревни Бочкарево — 464 сантиметра (+7 см). Уровни рек даны относительно нуля гидропоста.