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07:14 (мск), источник: ИА Башинформ

Уровень реки Уфы за сутки вырос почти на полметра

УФА, 25 апр 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. Погода постепенно налаживается, и вместе с теплом в город начинает приходить большая вода.

Источник: РИА "Новости"

За сутки уровень реки Уфы возле Шакши вырос до 546 сантиметров (+48 см).

Белая в районе Монумента Дружбы прибавила не так сильно, по данным Башгидромета на 8.00, река достигла отметки 591 сантиметр (+13 см). Уровень Демы у деревни Бочкарево — 464 сантиметра (+7 см). Уровни рек даны относительно нуля гидропоста.

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