Власти Уфы рассказали, ждать ли городу комариного апокалипсиса

Уфимский сити-менеджер Ирек Ялалов в очередной раз поднял вопрос о комарах в городе. Ответ перед мэром держала представитель Роспотребнадзора Галина Пермина.

— Учитывая прошлогодний негативный опыт, когда у нас была большая вода и оптимальные условия для комаров, мы начали подготовительную работу заранее. Вместе с минздравом и центром дезинфекции с февраля месяца, — заявила на оперативном совещании в мэрии Пермина.

По словам сотрудницы, в этом году было предложено увеличить площадь, на территории которой проводится обработка территории от комаров и других насекомых. Так, в общей сложности будет обработано 153 га городской площади и 340 га подтопляемых зон и лесных массивов. Все эти решения, по мнению экспертов, помогут избежать «комариного апокалипсиса».