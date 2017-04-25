Карантин по бешенству объявили в еще двух районах Новосибирской области, об этом свидетельствуют данные постановления на сайте правительства региона.

Карантин на два месяца, до 24 июня, объявлен в Барабинском и Куйбышевском районах области. .

«Управлению ветеринарии Новосибирской области разработать план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага и предупреждению новых случаев болезни, организовать в период ограничительных мероприятий проведение противоэпизоотических, ветеринарно-санитарных мероприятий и усилить государственный ветеринарный надзор за осуществлением специальных мероприятий по ликвидации очага бешенства на территории неблагополучного пункта», — говорится в сообщениях правительства НСО.

Напомним, ранее аналогичные меры принимали для борьбы с очагами бешенства в Сузунском, Чистоозёрном и Карасукском районах.