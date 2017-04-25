Карантин по бешенству объявили в еще двух районах Новосибирской области
Двухмесячный карантин объявлен суммарно в пяти районах области, об этом свидетельствуют данные постановления правительства региона.
Двухмесячный карантин объявлен суммарно в пяти районах области, об этом свидетельствуют данные постановления правительства региона.
Карантин по бешенству объявили в еще двух районах Новосибирской области, об этом свидетельствуют данные постановления на сайте правительства региона.
Карантин на два месяца, до 24 июня, объявлен в Барабинском и Куйбышевском районах области. .
«Управлению ветеринарии Новосибирской области разработать план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага и предупреждению новых случаев болезни, организовать в период ограничительных мероприятий проведение противоэпизоотических,
Напомним, ранее аналогичные меры принимали для борьбы с очагами бешенства в Сузунском, Чистоозёрном и Карасукском районах.