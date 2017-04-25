В Омск на фестиваль «Движение» приехали звёзды российского кино

Звёзды российского кино приехали в Омск на кинофестиваль «Движение». От этом сообщает «РГ».

Сегодня вечером омичи смогут увидеть на красной ковровой дорожке Артёма и Анну Михалковых, Станислава Говорухина, Сергея Безрукова и других.

В этом году жюри возглавили режиссёр Алексей Попогребский, продюсер Сабина Еремеева и режиссер Алексей Федорченко. Откроется фестиваль сериалом «Отличница» Оксаны Карас, которая победила с ним на Кинотавре. Кроме этого, омичам представят фильм «Бонус» Валерии Гай Германики, а также пилотный вариант «Деток» Нигины Сайфуллаевой. Конкурсные работы можно посмотреть бесплатно в драмтеатре, «Галактике», омском цирке и «Вавилоне».