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07:29 (мск), источник: АиФ Омск

В Омск на фестиваль «Движение» приехали звёзды российского кино

Открытие фестиваля состоится сегодня.

Источник: Аргументы и факты

Звёзды российского кино приехали в Омск на кинофестиваль «Движение». От этом сообщает «РГ».

Сегодня вечером омичи смогут увидеть на красной ковровой дорожке Артёма и Анну Михалковых, Станислава Говорухина, Сергея Безрукова и других.

В этом году жюри возглавили режиссёр Алексей Попогребский, продюсер Сабина Еремеева и режиссер Алексей Федорченко. Откроется фестиваль сериалом «Отличница» Оксаны Карас, которая победила с ним на Кинотавре. Кроме этого, омичам представят фильм «Бонус» Валерии Гай Германики, а также пилотный вариант «Деток» Нигины Сайфуллаевой. Конкурсные работы можно посмотреть бесплатно в драмтеатре, «Галактике», омском цирке и «Вавилоне».

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