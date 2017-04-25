Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Актер из сериала «Интерны» умер во время операции в Москве
Умер снявшийся в сериале «Интерны» актер
О чем может рассказать игра ребенка
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
КНДР испытывает ракеты ради независимости Токио и Сеул выразили протест в связи с новым запуском ракеты в КНДР
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
Россиян освободят от поверок счетчиков
Судья Еськов объяснил свои решения в матче «Зенит» — «Урал»
The Telegraph: Шарапова получит wild card на Roland Garros
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
Чем заменить 10 000 шагов в день: ищем варианты
Иркутские хирурги удалили у женщины огромный зоб
ГИБДД рассказала, за что могут аннулировать уже выданные права
В США бензин оказался дешевле, чем в России
Фоторепортажи
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
10Полюс холода
8Возвращение христиан в Каракош
07:41 (мск), источник: Publika.md

Центры временного размещения работали в последние дни в усиленном режиме

В центрах временного размещения в последние дни снова было многолюдно. Искать крова бездомных заставила аномально холодная для апреля погода.

Источник: Publika.md

В столичном приюте нашли пристанище более ста человек.

Центр временного размещения работает в усиленном режиме уже несколько суток.

«В ночь 20 апреля в нам обратились три человека, мы их приютили, разместили, дали возможность принять горячий душ, напоили чаем, предложили сменную одежду, потому что их промокла. В эти дни принимали всех, никому не отказывали», — говорит дежурный врач Вера Чепой

Чтобы постояльцам было уютнее, в Центре временного размещения включили отопление.

Постояльцы приюта рады теплому крову и горячей еде.

Минувшей ночью температура воздуха опустилась до минус одного градуса.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Совфеде ответили на заявление Лондона о праве на ядерный удар
РФ возобновила действие меморандума с США по полетам над Сирией
Северная Корея провела крупные артиллерийские стрельбы
МИД РФ упразднил должность уполномоченного по правам человека
США планируют сократить финансовую помощь Украине на 70%
Стала известна возможная причина убийства россиянки в США
Обама выступил на публике впервые после ухода с поста президента
Спорт
Чемпионские амбиции «Спартака» определит дерби с ЦСКА После разгромного поражения красно-белых в Ростове-на-Дону в борьбе за золото национального первенства вновь появилась интрига
Авто
«Авто Mail.Ru» в прямом эфире: редакция отвечает на вопросы Прямо сейчас «Авто Mail.Ru» проводит прямой эфир. Тема — обсуждение Skoda Octavia RS и Scout. А заодно мы поговорим про автосалон в Шанхае и китайские автомобили
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной Режиссер очередной экранизации классического романа считает критику исполнителей главных ролей необоснованной
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Комнаты в коммуналках Петербурга стали дешевле
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз Телеведущая готовится стать мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь