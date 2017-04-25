Центры временного размещения работали в последние дни в усиленном режиме
В центрах временного размещения в последние дни снова было многолюдно. Искать крова бездомных заставила аномально холодная для апреля погода.
В центрах временного размещения в последние дни снова было многолюдно. Искать крова бездомных заставила аномально холодная для апреля погода.
В столичном приюте нашли пристанище более ста человек.
Центр временного размещения работает в усиленном режиме уже несколько суток.
«В ночь 20 апреля в нам обратились три человека, мы их приютили, разместили, дали возможность принять горячий душ, напоили чаем, предложили сменную одежду, потому что их промокла. В эти дни принимали всех, никому не отказывали», — говорит дежурный врач Вера Чепой
Чтобы постояльцам было уютнее, в Центре временного размещения включили отопление.
Постояльцы приюта рады теплому крову и горячей еде.
Минувшей ночью температура воздуха опустилась до минус одного градуса.