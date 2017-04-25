Новый главный врач назначен в одной из больниц Приморья
Сергей Борщенко возглавит районную больницу поселка Пластун Тернейского района.
Сергей Борщенко возглавит районную больницу поселка Пластун Тернейского района.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
Как сообщили в департаменте здравоохранения, ранее Сергей Борщенко возглавлял Центр восстановительной медицины и реабилитации (ранее центр «Альтус») при краевом клиническом центре специализированных видов медицинской помощи во Владивостоке. Сергей Александрович
Отметим, что победителей конкурса на замещение вакантной должности определяет конкурсная комиссия. Претенденты должны ответить на пять вопросов, каждый из которых оценивается членами комиссии по 10-балльной системе. Собеседование считается пройденным, если количество баллов составляет не менее 35.
«В настоящее время остаются вакантными должности главных врачей Артемовской больницы № 1, Спасской детской поликлиники, Хорольской центральной районной больницы и Пожарской центральной районной больницы», — сообщили в департаменте.
Напомним, что с 2016 года руководителями медицинских учреждений Приморья, включенных в реестр организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость для Приморского края, назначаются на должность только после прохождения конкурса на замещение должности руководителя.