Новый главный врач назначен в одной из больниц Приморья

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, назначение стало возможным по итогам подведения итогов конкурса на право замещения вакантных должностей руководителей лечебных учреждений региона.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, ранее Сергей Борщенко возглавлял Центр восстановительной медицины и реабилитации (ранее центр «Альтус») при краевом клиническом центре специализированных видов медицинской помощи во Владивостоке. Сергей Александрович врач-уролог, кандидат медицинских наук.

Отметим, что победителей конкурса на замещение вакантной должности определяет конкурсная комиссия. Претенденты должны ответить на пять вопросов, каждый из которых оценивается членами комиссии по 10-балльной системе. Собеседование считается пройденным, если количество баллов составляет не менее 35.

«В настоящее время остаются вакантными должности главных врачей Артемовской больницы № 1, Спасской детской поликлиники, Хорольской центральной районной больницы и Пожарской центральной районной больницы», — сообщили в департаменте.

Напомним, что с 2016 года руководителями медицинских учреждений Приморья, включенных в реестр организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость для Приморского края, назначаются на должность только после прохождения конкурса на замещение должности руководителя.