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08:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Супруги бывших пермских чиновников оказались владельцами частного детского сада

Пермское ЗАО «Центр развития негосударственного образования» (ЦРНО) 19 апреля 2017 года реорганизовано в ООО, говорится в обновлениях ресурса kartoteka.ru.

ЦРНО является единственным учредителем АНО «НОУ «Буратино», на базе которого с 2004 года действует первый в Перми частный лицензированный детский сад.

Ранее владельцем ЗАО «ЦРНО» значился его бывший директор ЗАО «Бизнес образование» Антон Камельских. Сейчас после реорганизации АО в ООО в состав совладельцев ЦРНО внесены Марина Бесфамильная (доля — 33%), Лариса Фенева (33%), Татьяна Шулькина (34%).

Учредители являются женами бывших заместителей главы Перми Александра Бесфамильного, Александра Фенева и Ильи Шулькина, работавших в администрации мэра Аркадия Каменева вместе до 2006 года. Один из них пояснил «Ъ», что центр «Буратино» является давним увлечением их жен, которым они очень гордятся.

По данным сайта АНО «НОУ «Буратино», центр (ул. Куйбышева, 107) выполняет функции частного детского сада, кружков для детей, воскресной школы. Выручка АНО «НОУ «Буратино» в 2015 году составила 10 млн руб., чистая прибыль — 1, 9 млн руб.

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