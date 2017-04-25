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08:01 (мск), источник: PROUFU.ru

В мэрии Уфы рассказали, каких изменений ждать парку «Кашкадан»

Уфимский парк культуры и отдыха «Кашкадан» ждет большая реконструкция.

Источник: Proufu.ru

Об этом рассказали сегодня на оперативном совещании мэра Уфы. В частности, Ирек Ялалов отметил, что проект благоустройства будет передан членам администрации 30 апреля.

— Появятся новые места отдыха, велодорожки, навесы, скамейки, детские игровые площадки, культурный центр, летняя библиотека, планируется посадка новых деревьев, кустарников. Сделаем все, чтобы жителям города было комфортно и приятно отдыхать в парке, — отметил Ирек Ялалов.

Напомним, о благоустройстве парка стало известно еще в середине апреля. Тогда сообщалось, что вместе с парком также к 2018 г. благоустроят ул. Рыльского, Набережная. Все средства будут выделены из федерального бюджета в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», некоторая часть работ будет произведена за счет средств республиканского бюджета.

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