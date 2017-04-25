В Ростове на ряде улиц не будет света

Это связано с проведением технических работ. Сегодня, 25-го апреля, света не будет с 9:00 до 17:00 на территории садовых товариществ «Светоч» и «Аксаец», а также по адресам 25-я линия 5, 27-я линия 16А, улица Комсомольская 1/1, 3А, 8/14, 9−11.

26 апреля с 9:00 до 17:00 отключения пройдут на улицах Вятская 91−95, 122−124, Абоканская 51−75, Медногорская 2−68; Лесозащитная 2−30, 1−23, Щербакова 100−114, Печерская 1−31, 2−34, Двинская 1−15, 32−46 и в переулке Орехово-Зуевский 1−11, 4−10.

27 апреля с 9:00 до 17:00 света не будет по улице Куйбышева 1−25, 10−30 и Гранитная 27−73, 30−74, в переулках Кавказский 2−20, 1−17, Казбекский 1−19, 2−30, 32−50, 21−39, Нальчикский 2−44, 1−47, Тебердинский 1−37, 2−32, 34−56, 39−71, Тувинский 6−58, 29−55,47−59, 3−9, 4−6, Поворотный 2−6, 1−5, Дзерджинского 1−35, 2−64, Кабардинский 19−33, 30−52, Осетинский 20−34, 21−39, Кавказский 22−36, 21−37.

28 апреля с 9:00 до 17:00 ограничат подачу электроэнергии по проспекту 40 лет Победы 63/1, 63/13, 43 В.