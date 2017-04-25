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09:56 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

27-летний рыбак пропал в Волгоградской области

В Волгоградской области разыскивают пропавшего без вести 27-летнего Павла Бурдина.

Как сообщили ВДТВ поисковики отряда «Лиза Алерт», мужчина ушел 23 апреля на рыбалку и не вернулся.

Известно, что Павел намеревался рыбачить в излюбленном месте — между селами Рахинкой и Волжаночкой в Среднахтубинском районе Волгоградской области. До настоящего момента о возможном местонахождении пропавшего рыбака ничего не сообщалось.

Приметы: рост 187 сантиметров, спортивного телосложения, светло-русые волосы, голубые глаза.

В день исчезновения был одет в синюю куртку со светоотражающими элементами, армейские камуфляжные штаны, зеленую вязаную шапку и прорезиненные сапоги.

Всех, кому может быть что-либо известно о судьбе Павла, просят сообщать по телефонам: 8−800−700−54−52 или 02, 102.

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