27-летний рыбак пропал в Волгоградской области

Как сообщили ВДТВ поисковики отряда «Лиза Алерт», мужчина ушел 23 апреля на рыбалку и не вернулся.

Известно, что Павел намеревался рыбачить в излюбленном месте — между селами Рахинкой и Волжаночкой в Среднахтубинском районе Волгоградской области. До настоящего момента о возможном местонахождении пропавшего рыбака ничего не сообщалось.

Приметы: рост 187 сантиметров, спортивного телосложения, светло-русые волосы, голубые глаза.

В день исчезновения был одет в синюю куртку со светоотражающими элементами, армейские камуфляжные штаны, зеленую вязаную шапку и прорезиненные сапоги.