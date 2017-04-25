27-летний рыбак пропал в Волгоградской области
В Волгоградской области разыскивают пропавшего без вести 27-летнего Павла Бурдина.
В Волгоградской области разыскивают пропавшего без вести 27-летнего Павла Бурдина.
Как сообщили ВДТВ поисковики отряда «Лиза Алерт», мужчина ушел 23 апреля на рыбалку и не вернулся.
Известно, что Павел намеревался рыбачить в излюбленном месте — между селами Рахинкой и Волжаночкой в Среднахтубинском районе Волгоградской области. До настоящего момента о возможном местонахождении пропавшего рыбака ничего не сообщалось.
Приметы: рост 187 сантиметров, спортивного телосложения,
В день исчезновения был одет в синюю куртку со светоотражающими элементами, армейские камуфляжные штаны, зеленую вязаную шапку и прорезиненные сапоги.
Всех, кому может быть