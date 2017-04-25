Площадка для воркаута появилась на территории хабаровского храма
В часы работы храма доступ к спорткомплексу будет свободным.
В часы работы храма доступ к спорткомплексу будет свободным.
Хабаровск, 25 апреля, AmurMedia.
В храме Покрова Пресвятой Богородицы закончен монтаж оборудования для воркаута — занятий спортом и выполнения физических упражнений на свежем воздухе. Это стало возможным благодаря совместному участию прихода и организации «Хабаровск спортивный» в конкурсе малых грантов «Православная инициатива», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт храма Покрова Пресвятой Богородицы.
— Основной целью проекта «В здоровом теле — здоровый дух» является создание базы для занятия физической культурой и спортом подростков и молодежи — воспитанников приходской воскресной школы, молодежи жилмассива, — сообщают о цели проекта на сайте храма. — Проведение работы по пропаганде здорового образа жизни среди подрастающего поколения, проживающего в районе «Пятая площадка». Особо хочется подчеркнуть свободный доступ к комплексу в часы работы храма.
В ближайшее время специалист МАУ «Хабаровск спортивный» примут участие в открытие комплекса и проведут