Под Новороссийском во время гонок ограничат движение автотранспорта

В связи с проведением автогонок 30 апреля в селе Дюрсо движение всех видов транспорта будет затруднено.

Для обеспечения мер безопасности дорога на Сухую щель от улицы Приморской до базы отдыха «Голубая Волна» будет перекрыта с 11.00 до 18.00 часов с периодичностью пропуска автотранспорта каждые 40 минут.

Для обеспечения перевозки пассажиров управление транспорта и связи совместно с перевозчиками внесёт изменения в маршруты движения транспорта общего пользования: с. Абрау — Дюрсо, пляж Дюрсо, ул. Свободы на период с 11.00 до 18.00 часов.