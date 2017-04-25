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09:28 (мск), источник: Югополис

Под Новороссийском во время гонок ограничат движение автотранспорта

Более 50 машин примут участие во II этапе открытого кубка города по Ралли-спринту-про 2017 «Дюрсо».

В связи с проведением автогонок 30 апреля в селе Дюрсо движение всех видов транспорта будет затруднено.

Для обеспечения мер безопасности дорога на Сухую щель от улицы Приморской до базы отдыха «Голубая Волна» будет перекрыта с 11.00 до 18.00 часов с периодичностью пропуска автотранспорта каждые 40 минут.

Для обеспечения перевозки пассажиров управление транспорта и связи совместно с перевозчиками внесёт изменения в маршруты движения транспорта общего пользования: с. Абрау — Дюрсо, пляж Дюрсо, ул. Свободы на период с 11.00 до 18.00 часов.

Безопасность дорожного движения и охрану общественный порядок в местах страта и финиша, а также на самой трассе будут обеспечивать полицейские, сотрудники ГО и ЧС, пожарные, медики, а также сотрудники администрации Новороссийского внутригородского района, сообщает пресс-служба мэрии.

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