Под Новороссийском во время гонок ограничат движение автотранспорта
Более 50 машин примут участие во II этапе открытого кубка города по
Более 50 машин примут участие во II этапе открытого кубка города по
В связи с проведением автогонок 30 апреля в селе Дюрсо движение всех видов транспорта будет затруднено.
Для обеспечения мер безопасности дорога на Сухую щель от улицы Приморской до базы отдыха «Голубая Волна» будет перекрыта с 11.00 до 18.00 часов с периодичностью пропуска автотранспорта каждые 40 минут.
Для обеспечения перевозки пассажиров управление транспорта и связи совместно с перевозчиками внесёт изменения в маршруты движения транспорта общего пользования: с. Абрау — Дюрсо, пляж Дюрсо, ул. Свободы на период с 11.00 до 18.00 часов.
Безопасность дорожного движения и охрану общественный порядок в местах страта и финиша, а также на самой трассе будут обеспечивать полицейские, сотрудники ГО и ЧС, пожарные, медики, а также сотрудники администрации Новороссийского внутригородского района, сообщает