Раскрыта тайна странных облаков с картины «Крик»

В докладе, представленном на заседании Европейского геофизического союза в Вене, выдвинута версия, согласно которой норвежский художник вдохновлялся редким атмосферным явлением — так называемыми перламутровыми облаками. Исследовательница Хелена Мури из Университета Осло отмечает, что однажды Мунк описал нечто похожее в своем дневнике: по его словам, небо внезапно стало «кровавым», передает The Daily Mail.
Перламутровые облака, или полярные стратосферные облака, образуются в нижней стратосфере (на высоте 20−30 км) в зимне-весенний период, преимущественно в полярных широтах при аномально низких температурах. Днем они не видны, заметить их можно только на закате или на рассвете.
Ученым известно, что в районе Осло в конце XIX века (там тогда жил и творил Мунк) такие облака были замечены. «Они настолько красивы, что вам может показаться, будто вы находитесь в ином мире», — писал один из наблюдателей того времени в своем дневнике.
Подобные перламутровые облака наблюдались на юго-востоке Норвегии в 2014 году, и их поразительное сходство с живописью Мунка вдохновило ученых на это исследование.
В 2004 году американские астрономы предположили, что цвет неба на картине Мунка обусловлен выбросами частиц в результате извержения вулкана Кракатау в 1883 году. Но, по словам Мури, вулканический выброс не объясняет волнистость облаков. Кроме того, после извержения вулкана взвесь остается в небе на протяжении нескольких лет, а перламутровые облака — явление редкое, и потому оно могло произвести столь сильное впечатление на художника, считает исследовательница.
«Эдвард Мунк вполне мог испугаться, когда увидел, что небо внезапно стало кроваво-красным. Таким образом, существует вероятность, что это явление послужило толчком для создания “Крика”», — говорит Мури, которая, впрочем, не настаивает, что ее теория является истиной. «Мы, представители естественных наук, склонны искать ответы в природе, тогда как психологи считают, что сюжет и краски на картине отображают внутренние мучения художника», — говорит она.