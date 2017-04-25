Раскрыта тайна странных облаков с картины «Крик»

В докладе, представленном на заседании Европейского геофизического союза в Вене, выдвинута версия, согласно которой норвежский художник вдохновлялся редким атмосферным явлением — так называемыми перламутровыми облаками. Исследовательница Хелена Мури из Университета Осло отмечает, что однажды Мунк описал нечто похожее в своем дневнике: по его словам, небо внезапно стало «кровавым», передает The Daily Mail.

Перламутровые облака, или полярные стратосферные облака, образуются в нижней стратосфере (на высоте 20−30 км) в зимне-весенний период, преимущественно в полярных широтах при аномально низких температурах. Днем они не видны, заметить их можно только на закате или на рассвете.

Ученым известно, что в районе Осло в конце XIX века (там тогда жил и творил Мунк) такие облака были замечены. «Они настолько красивы, что вам может показаться, будто вы находитесь в ином мире», — писал один из наблюдателей того времени в своем дневнике.