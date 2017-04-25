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09:41 (мск), источник: Моя Планета

Раскрыта тайна странных облаков с картины «Крик»

На одной из самых узнаваемых картин мира — «Крике» Эдварда Мунка — изображен кричащий, очевидно, от ужаса человек на фоне странных оранжевых волнистых облаков. Ученые высказали предположение, почему небо на полотне изображено именно таким.

Источник: AP 2017
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В докладе, представленном на заседании Европейского геофизического союза в Вене, выдвинута версия, согласно которой норвежский художник вдохновлялся редким атмосферным явлением — так называемыми перламутровыми облаками. Исследовательница Хелена Мури из Университета Осло отмечает, что однажды Мунк описал нечто похожее в своем дневнике: по его словам, небо внезапно стало «кровавым», передает The Daily Mail.

Перламутровые облака, или полярные стратосферные облака, образуются в нижней стратосфере (на высоте 20−30 км) в зимне-весенний период, преимущественно в полярных широтах при аномально низких температурах. Днем они не видны, заметить их можно только на закате или на рассвете.

Ученым известно, что в районе Осло в конце XIX века (там тогда жил и творил Мунк) такие облака были замечены. «Они настолько красивы, что вам может показаться, будто вы находитесь в ином мире», — писал один из наблюдателей того времени в своем дневнике.

Так выглядят перламутровые облака

Подобные перламутровые облака наблюдались на юго-востоке Норвегии в 2014 году, и их поразительное сходство с живописью Мунка вдохновило ученых на это исследование.

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В 2004 году американские астрономы предположили, что цвет неба на картине Мунка обусловлен выбросами частиц в результате извержения вулкана Кракатау в 1883 году. Но, по словам Мури, вулканический выброс не объясняет волнистость облаков. Кроме того, после извержения вулкана взвесь остается в небе на протяжении нескольких лет, а перламутровые облака — явление редкое, и потому оно могло произвести столь сильное впечатление на художника, считает исследовательница.

«Эдвард Мунк вполне мог испугаться, когда увидел, что небо внезапно стало кроваво-красным. Таким образом, существует вероятность, что это явление послужило толчком для создания “Крика”», — говорит Мури, которая, впрочем, не настаивает, что ее теория является истиной. «Мы, представители естественных наук, склонны искать ответы в природе, тогда как психологи считают, что сюжет и краски на картине отображают внутренние мучения художника», — говорит она.

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