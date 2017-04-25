Опубликован режим работы светомузыкального фонтана Красноярска

На майские праздники в Красноярске запустят светомузыкальный фонтан на Театральной площади. Специалисты компании, обслуживающей фонтан завершают последние ремонтно-подготовительные работы. В частности, в выходные была полностью завершена сборка насосного и светового оборудования в фонтанных чашах номер один и три, а сегодня их наполнили водой.

«Благоприятный метеопрогноз на эту неделю дает возможность нашим специалистам выполнить наладку фонтана с опережением графика, чтобы красноярцы уже на майских праздниках снова могли любоваться игрой воды, музыки и света», — генеральный директор обслуживающего предприятия Олег Гончеров.

Традиционно главный фонтан Красноярска будет работать до первых заморозков по специальному графику:

Понедельник, вторник, среда, воскресенье: с 8.00 до 22.00 — статичный режим «Картина водных струй». Четверг — профилактика. Пятница, суббота, а также праздничные дни: с 8.00 до 21.00 — статичный режим «Картина водных струй»; с 21.00 до 21.50 — динамический режим «Танцует и поёт фонтан»; с 21.50 до 22.00 — мультимедийное лазерное шоу «Цветомузыкальная водная феерия» (по техническим причинам шоу не будут проводить в солнечную погоду).