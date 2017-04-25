В Красноярске введен режим НМУ

Как рассказали специалисты, один из стационарных постов мониторинга окружающей среды зафиксировал превышение формальдегида, это характерно для сезона пала сухой травы. Горожане из разных районов города в социальных сетях жалуются на стойкий запах гари на улицах. Отметим, в окрестностях Красноярска зафиксированы небольшие лесные пожары. Режим неблагоприятных метеоусловий пока введен до 19:00 среды.